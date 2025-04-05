У Києві тролейбус виїхав на зустрічну смугу – водію стало зле

На перехресті з круговим рухом водію тролейбуса стало зле

У аварії ніхто не постраждав

У Києві на проспекті Свободи трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичний паблік «Київ оперативний».

Повідомляється, що на перехресті з круговим рухом водію тролейбуса стало зле. Він виїхав на зустрічну, а потім, ще й на тротуар.

Ніхто, окрім самого водія, не постраждав. Його оглядають медики.

Раніше у Києві потяг Київ–Чернівці несподівано зупинився поблизу Ірпінської набережної. Як зазначають пасажири, можливою причиною зупинки стало те, що потяг збив людину.

Нагадаємо, цими вихідними, 5 та 6 квітня, на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Відтак для безпеки пасажирів наземні станції метро від «Лісової» до станції «Дніпро» будуть зачинені.

Повідомляється, що поїзди метрополітену курсуватимуть між станціями «Академмістечко» і «Арсенальна» відповідно до графіка руху вихідного дня, режим роботи всіх інших станцій метро та пересадкових вузлів лишиться незмінний.

Натомість КП «Київпастранс» організує рух дублюючого наземного транспорту. Зокрема, автобуси № 1М з інтервалом руху до 10 хв курсуватимуть наступним чином:

у напрямку від станції метро «Лісова» до «Арсенальної» – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро «Арсенальна»;

у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізка між станціями метро «Дарниця» – «Чернігівська».

Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.