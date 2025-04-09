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Порушення-вбивці: що найчастіше призводить до аварій на дорогах Київщини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Порушення-вбивці: що найчастіше призводить до аварій на дорогах Київщини
Смертельна ДТП на автодорозі Київ-Ковель в межах Бучанської громади 25 лютого 2025 року
фото: патрульна поліція Києва/Facebook

Під час ДТП у березні 200 людей отримали ушкодження, а 21 людина загинула

У Київській області протягом березня цього року правоохоронці зареєстрували 160 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Київської області.

Зазначається, що у цих ДТП 200 людей отримали ушкодження, а 21 людина загинула. Правоохоронці поінформували, що основними причинами автопригод за цей період стали:

  • порушення швидкості руху
  • порушення правил маневрування
  • порушення правил проїзду нерегульованих перехресть та пішохідних переходів.

Нагадаємо, найбільше аварій у 2024 році трапилось у Києві, на Дніпропетровщині та Одещині. А найнебезпечнішими автодорогами за кількістю ДТП нині є M-06 Київ–Чоп та М-30 Стрий–Умань–Дніпро–Ізварине.  Більшість ДТП з постраждалими – 80% – трапляється в населених пунктах, ще 15% аварій трапилося на автодорогах державного значення. 

До слова, у Білоцерківському районі на автодорозі Рокитне-Телешівка 3 квітня сталася аварія зі смертельними наслідками. Автомобіль Mitsubishi Colt зіткнувся з деревом, унаслідок чого 58-річна водійка опинилася заблокованою в салоні. За допомогою електричної лебідки та бензоріза надзвичайники деблокували тіло загиблої та передали працівникам поліції.

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Теги: Київ поліція дороги ДТП

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