Порушення-вбивці: що найчастіше призводить до аварій на дорогах Київщини
Під час ДТП у березні 200 людей отримали ушкодження, а 21 людина загинула
У Київській області протягом березня цього року правоохоронці зареєстрували 160 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Київської області.
Зазначається, що у цих ДТП 200 людей отримали ушкодження, а 21 людина загинула. Правоохоронці поінформували, що основними причинами автопригод за цей період стали:
- порушення швидкості руху
- порушення правил маневрування
- порушення правил проїзду нерегульованих перехресть та пішохідних переходів.
Нагадаємо, найбільше аварій у 2024 році трапилось у Києві, на Дніпропетровщині та Одещині. А найнебезпечнішими автодорогами за кількістю ДТП нині є M-06 Київ–Чоп та М-30 Стрий–Умань–Дніпро–Ізварине. Більшість ДТП з постраждалими – 80% – трапляється в населених пунктах, ще 15% аварій трапилося на автодорогах державного значення.
До слова, у Білоцерківському районі на автодорозі Рокитне-Телешівка 3 квітня сталася аварія зі смертельними наслідками. Автомобіль Mitsubishi Colt зіткнувся з деревом, унаслідок чого 58-річна водійка опинилася заблокованою в салоні. За допомогою електричної лебідки та бензоріза надзвичайники деблокували тіло загиблої та передали працівникам поліції.
Читайте також:
Коментарі — 0