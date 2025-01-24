Водіння у нетверезому стані. У яких регіонах зафіксовано найбільше ДТП

На 19% побільшало аварій, скоєних нетверезими водіями, від початку повномасштабної

Натомість найменше протоколів за водіння у нетверезому стані складено на Черкащині, Тернопільщині та Франківщині

Найбільше нетверезих водіїв зафіксували на Дніпропетровщині – 8 745 протоколів. До трійки антилідерів потрапив також Київ – 8 176 протоколів та Одещина – 7 073 протоколи. Про це повідомляє Опендатабот.

Так, понад 65 тисяч протоколів за водіння у нетверезому стані зафіксувала торік Національна поліція України. Ще понад тисячу кримінальних проваджень за водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння минулоріч відкрила Генеральна прокуратура України. Кожне 25 ДТП з постраждалими було скоєно п’яними водіями минулоріч.

65 702 протоколи було складено поліціянтами на п’яних водіїв минулоріч. У порівнянні до 2023 року кількість таких порушень майже не змінилась: +2%. Проте це на 6% більше, ніж у 2021 році.

Найбільше нетверезих водіїв зафіксували на Дніпропетровщині – 8 745 протоколів. До трійки антилідерів потрапив також Київ – 8 176 протоколів та Одещина – 7 073 протоколи.

Натомість найменше протоколів за водіння у нетверезому стані складено на Черкащині – 720, Тернопільщині – 816 та Франківщині – 880.

Водночас 1 054 кримінальних провадження через водіння у нетверезому стані відкрила минулоріч Генпрокуратура. Це на 11% більше, ніж у 2023 році. Загалом до суду дійшло 57% справ.

29 816 судових рішень щодо керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння у 2024 році було знайдено пошуковиком Бабуся. Це на 14% більше, ніж до початку повномасштабної.

Загалом 1 тис. ДТП з загиблими та/або травмованими трапилось через керування авто п’яними водіями у 2024 році. 110 людей загинуло у таких аваріях, ще 1302 людини травмувалися. Загалом ДТП, скоєних нетверезими водіями, побільшало на майже на 19% до 2021 року.

Наразі кожне 25 ДТП з загиблими та/або травмованими стається через керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині з початку 2025 року сталося 386 ДТП за участю осіб, які перебували у нетверезому стані. Про це повідомляє Патрульна поліціяДніпропетровської області.

Повідомляється, що у січні цього року сталось 70 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. 87 осіб в них травмувались, а 10 людей загинуло.

Раніше повідомлялось, що у Києві сталася смертельна ДТП за участі п’яного 24-річного водія та його 19-річного пасажира. Винуватці аварії втекли з місця події, але правоохоронці їх невдовзі розшукали.

Так, 23 січня, поблизу села Райгород Гайсинського району на Вінниччині зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter та легкове авто Skoda. Внаслідок автотрощі загинуло троє людей, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості.