У Гостомелі водійка Volkswagen врізалася в бетонні блоки, є постраждалі

26-річна водійка автомобіля Volkswagen, рухаючись однією з вулиць селища, не впоралася з керуванням

У селищі Гостомель сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали двоє людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За попередніми даними правоохоронців, 26-річна водійка автомобіля Volkswagen, рухаючись однією з вулиць селища, не впоралася з керуванням. Внаслідок цього легковик виїхав на праве узбіччя дороги та зіткнувся з бетонними блоками. Точної дати, коли сталася аварія, поліція не повідомила.

У результаті ДТП травми отримали як водійка, так і 22-річний пасажир автомобіля. Обох постраждалих з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Легковик виїхав на праве узбіччя дороги та зіткнувся з бетонними блоками фото: поліція Київщини/Facebook

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини вкотре звертається до водіїв з проханням неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, бути уважними за кермом та контролювати швидкісний режим, особливо в умовах нестабільної весняної погоди.

Нагадаємо, у Київській області протягом березня цього року правоохоронці зареєстрували 160 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Зазначається, що у цих ДТП 200 людей отримали ушкодження, а 21 людина загинула.