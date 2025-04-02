Головна Київ Новини
search button user button menu button

Наїзд на пішоходів у Вишгороді: травмована жінка померла в реанімації

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Наїзд на пішоходів у Вишгороді: травмована жінка померла в реанімації
52-річний водій автомобіля Land Rover Discovery здійснив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу разом зі своїм п'ятирічним сином
фото: Національна поліція України

Внаслідок дорожньо-транспортної події, 24-річна потерпіла та її дитина отримали численні травми

Поліцейські Київщини повідомили про підозру водію, який здійснив наїзд на жінку на нерегульованому пішохідному переході у Вишгороді. Подія сталася учора, 1 квітня близько 19:00. Травмована жінка померла у реанімації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини

Поліцейські встановили, що 52-річний водій автомобіля Land Rover Discovery, рухаючись по вулиці здійснив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу разом зі своїм п'ятирічним сином.

«Внаслідок дорожньо-транспортної події, 24-річна потерпіла та її дитина отримали численні травми і були невідкладно госпіталізовані до медичного закладу. На жаль, жінка померла в реанімації, а хлопчик перебуває у важкому стані», – повідомили правоохоронці.

У повідомленні вказується, що кермувальника авто затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу Україні та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, повідомили чоловікові про підозру за фактом порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої та тілесні ушкодження дитини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 31 березня, у центрі Львова на вулиці Руській трамвай смертельно травмував чоловіка.

Теги: смерть водій Київщина ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трагедія в київському метро: чоловік потрапив під потяг, три станції зачинено
Трагедія в київському метро: чоловік потрапив під потяг, три станції зачинено
9 березня, 23:14
Прощання з журналісткою Тетяною Кулик та її чоловіком хірургом-онкологом Павлом Іванчовим відбулося у приміщенні Національного медичного університету ім. Богомольця
«Продовжують жити в своїх учнях». Київ попрощався з журналісткою Тетяною Кулик та хірургом Павлом Іванчовим
3 березня, 15:39
Якщо книга «Про що мріють ангели» ілюструє трагічний бік війни, то комікс «Люди перемоги. Конан» – героїчний
У Мілані українці презентували комікс для дітей про сучасного героя-розвідника (фото)
3 березня, 13:49
Селище Бородянка понад місяць перебувало під окупацією ворога
Скільки людей залишаються безвісти зниклими у Бородянці: цифри шокують
10 березня, 06:39
У Києві та області вночі працювали сили ППО
Атака дронів на Київщину: пошкоджено п'ятиповерхівку у Білоцерківському районі
17 березня, 08:56
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП
В окупованому Сімферополі в ДТП загинули п'ятеро, 18 травмовано (фото, відео)
24 березня, 08:59
Ольга Твердохлєбова пройшла всю Другу світову війну
Просилася стати снайпером, щоб захищати Україну. У Вінниці померла 101-річна розвідниця
24 березня, 13:01
Умови малосніжної весни можуть негативно вплинути на водоплавних і навколоводних птахів
У Чорнобильському заповіднику критичний рівень ґрунтових вод: екологи б'ють на сполох
20 березня, 17:05
В укритті громадян обслуговуватимуть одразу дев'ять адміністраторів
На Київщині один із сервісних центрів МВС почав працювати під час тривоги: адреса
21 березня, 09:48

Новини

Наїзд на пішоходів у Вишгороді: травмована жінка померла в реанімації
Наїзд на пішоходів у Вишгороді: травмована жінка померла в реанімації
У Чорнобильському заповіднику зацвіла рідкісна рослина, яка приносить удачу
У Чорнобильському заповіднику зацвіла рідкісна рослина, яка приносить удачу
Рух Набережно-Рибальською вулицею 3 квітня буде обмежено
Рух Набережно-Рибальською вулицею 3 квітня буде обмежено
На Київщині зафіксовано випадок сказу у безпритульного кота
На Київщині зафіксовано випадок сказу у безпритульного кота
Столичні комунальники під дощем поливають клумбу (відео)
Столичні комунальники під дощем поливають клумбу (відео)
Великдень 2025 року: чи буде скасовано комендантську годину у Києві
Великдень 2025 року: чи буде скасовано комендантську годину у Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 квітня: ситуація на фронті
136K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
97K
Раїса Богатирьова судиться з державою: вимагає збільшити пенсію
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 квітня 2025
52K
Легендарний поет-пісняр назвав українську співачку, кар’єру якої ледь не поламала Ротару
8773
Окупанти готують масштабний наступ на одному з напрямків фронту: аналіз ISW

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua