Наїзд на пішоходів у Вишгороді: травмована жінка померла в реанімації

52-річний водій автомобіля Land Rover Discovery здійснив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу разом зі своїм п'ятирічним сином

Внаслідок дорожньо-транспортної події, 24-річна потерпіла та її дитина отримали численні травми

Поліцейські Київщини повідомили про підозру водію, який здійснив наїзд на жінку на нерегульованому пішохідному переході у Вишгороді. Подія сталася учора, 1 квітня близько 19:00. Травмована жінка померла у реанімації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Поліцейські встановили, що 52-річний водій автомобіля Land Rover Discovery, рухаючись по вулиці здійснив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу разом зі своїм п'ятирічним сином.

«Внаслідок дорожньо-транспортної події, 24-річна потерпіла та її дитина отримали численні травми і були невідкладно госпіталізовані до медичного закладу. На жаль, жінка померла в реанімації, а хлопчик перебуває у важкому стані», – повідомили правоохоронці.

У повідомленні вказується, що кермувальника авто затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу Україні та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, повідомили чоловікові про підозру за фактом порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої та тілесні ушкодження дитини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 31 березня, у центрі Львова на вулиці Руській трамвай смертельно травмував чоловіка.