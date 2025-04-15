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Суд відправив за грати правоохоронця за ДТП, в якій загинули троє військових

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Суд відправив за грати правоохоронця за ДТП, в якій загинули троє військових
ДТП трасі Миколаїв – Кривий Ріг, лютий 2023 рік
фото: Офіс Генпрокурора

За даними слідства, у лютому 2023 року засуджений сів за кермо після вживання наркотичних речовин

Криворізький районний суд Дніпропетровської області засудив до 12 років позбавлення волі правоохоронця, з вини якого у ДТП загинули троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР та Офіс Генпрокурора.

ДТП трасі Миколаїв – Кривий Ріг, лютий 2023 рік
ДТП трасі Миколаїв – Кривий Ріг, лютий 2023 рік
фото: ДБР

За даними слідства, у лютому 2023 року засуджений сів за кермо після вживання наркотичних речовин. Рухаючись автодорогою Миколаїв – Кривий Ріг, під час обгону він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2104. Унаслідок зіткнення загинули троє військових – водій та двоє пасажирів легковика.

ДТП трасі Миколаїв – Кривий Ріг, лютий 2023 рік
ДТП трасі Миколаїв – Кривий Ріг, лютий 2023 рік
фото: ДБР

Суд визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані спʼяніння, що спричинило загибель трьох осіб (ч. 4 ст. 286-1  КК України).

Нагадаємо, вчора, в Оболонському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобусу. За попередніми даними поліції, на вулиці Дніпроводській водій громадського транспорту скоїв наїзд на припаркований вантажний автомобіль Mercedes Benz. 

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Теги: ДТП

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