На Вінниччині чоловік зґвалтував та пограбував 73-річну пенсіонерку

Рецедивіст ледь не вбив літню жінку

У Тульчині, що на Вінниччині, затримали чоловіка, який познущався над 73-річною пенсіонеркою. 42-річний раніше судимий зловмисник зґвалтував, відібрав останні заощадження та ледь не вбив літню жінку. Він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

За словами начальника Тульчинського районного відділу поліції Василя Костишина, 11 лютого близько 16:00 години до поліції звернулась жителька Тульчина та повідомила про вчинений відносно її матері злочин. На пенсіонерку напав невідомий, намагався задушити, зґвалтував та відібрав останні 3 тис. грн. Потерпіла змогла описати нападника. Після проведення невідкладних слідчих та оперативно-розшукових дій поліцейські встановили особу підозрюваного. Протягом години його затримали в центрі Тульчина.

Зловмисник неодноразово раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Останнє його покарання – п’ять років позбавлення волі за вчинення крадіжки та незаконне заволодіння транспортним засобом.

12 лютого слідчі Тульчинського районного відділу поліції оголосили затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Слідство звернулось із клопотанням до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу на період досудового розслідування – тримання під вартою. Правопорушникові загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині чоловік згвалтував знайому до смерті «стороннім предметом».

Також чоловік згвалтував жінку на очах у знайомого в інвалідному візку.

Нагадаємо, львівська дизайнерка Надія Кушнір поскаржилася, що її ледь не зґвалтували у потязі.

До слова, у Вінниці спроба зґвалтування для чоловіка закінчилася судом.

Нагадаємо, поліцейські столиці затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні та розбійному нападі на киянку.