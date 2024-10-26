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На Рівненщині від вибуху гранати загинули батько та син

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Рівненщині від вибуху гранати загинули батько та син
У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу
фото: rv.npu.gov.ua

Родина загиблих переїхала на Рівненщину у березні 2022 року з Луганської області

У Сарненському районі Рівненщини внаслідок вибуху гранати загинули батько та син. Про це інформує поліція області.

«24 жовтня близько 20 години до поліції звернувся очільник Степанської селищної ради, що у гаражі господарства виявлені тіла його власників: 60-річного батька та 30-річного сина, які, ймовірно, могли загинути від отруєння чадним газом», – сказано у повідомленні.

Однак слідчо-оперативна група Сарненського РВП попередньо встановила, що у приміщенні здетонувала граната «Ф-1»: вибухотехніки вилучили її уламки.

За фактом загибелі двох осіб, а також незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали досудові розслідування за п.1 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України.

На Рівненщині від вибуху гранати загинули батько та син фото 1

У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу.

На Рівненщині від вибуху гранати загинули батько та син фото 2

Поліція зазначає, що родина загиблих переїхала на Рівненщину у березні 2022 року з Луганської області.

Раніше киянин виявив гранату біля сміттєвого бака. 

Також в Ужгороді затримано чоловіка, який підірвав гранату біля будинку. 

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Теги: отруєння граната розслідування поліція батько

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