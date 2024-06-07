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На Харківщині чоловік закидав гранатами дачний кооператив

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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На Харківщині чоловік закидав гранатами дачний кооператив
Вдома у затриманого проводилися обшуки
фото: Сергій Болвінов/Facebook

Унаслідок дій чоловіка пошкоджено позашляховик, який був припаркований поруч 

У селі Мала Данилівка на Харківщині правоохоронці затримали чоловіка, який закидав гранатами дачний кооператив. Про це розповів начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, до поліції зателефонувала місцева жителька, яка почула щонайменше три вибухи.

«Виявилося, що це не ворожий обстріл. Гранати на ділянку, де в той момент працювали будівельники, кидав чоловік. Встиг застосувати щонайменше чотири гранати. На місце миттєво виїхав КОРД (Корпус оперативно-раптової дії). Ще дві гранати він викинув в кущі, коли прибула група», – розповів Болвінов.

Чоловік кидав гранати на ділянку, де працювали будівельники
Чоловік кидав гранати на ділянку, де працювали будівельники
фото: Сергій Болвінов/Facebook

Сергій Болвінов додав, що на місці виявили чотири воронки. Також пошкоджено позашляховик, який був припаркований поруч. Обійшлося без постраждалих, будинки навколо також цілі.

Із затриманим працювали слідчі, аби з'ясувати походження зброї і причину такої поведінки чоловіка. Вдома у затриманого проводилися обшуки.

Нагадаємо, ввечері, 11 травня, чоловік підірвав гранату на одній з вулиць Броварів Київської області. Унаслідок вибуху гранати у Броварах, що на Київщині, поранень зазнав поліцейський та сам підривник.

Як повідомлялося, увечері 8 травня в Бориславі Львівської області на вулиці стався вибух гранати, внаслідок чого загинув місцевий житель.

Теги: граната обстріл Харківщина чоловік

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