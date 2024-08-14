У центрі Києва в кафе розірвалася граната (відео)

За попередньою інформацією потерпілих та руйнувань немає

Екстрені служби прямують на місце

У Києві невідомі підірвали гранату на території кафе. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«На вулиці Рейтарській, в одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату. Екстрені служби прямують на місце. Деталі – згодом», – написав Кличко.

Згодом мер міста уточнив, що на вулиці Рейтарській, в одному з кафе, внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення в приміщенні. Потерпілих та руйнувань немає.

За попередньою інформацією вибух стався у кафе ЗігЗаг. Зі слів рятувальника ДСНС, офіціант дав гранату гостю, той думав що це сувенір, почав крутити і вона вибухнула.

Раніше повідомлялося, що на Київщині у Білій Церкві стався вибух у будинку. Через підрив гранати загинула жінка, затримали її чоловіка, поліцейські розпочали розслідування.