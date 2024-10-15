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Киянин виявив гранату біля сміттєвого бака (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Киянин виявив гранату біля сміттєвого бака (фото)
фото: пресслужба поліції

У Солом’янському районі чоловік знайшов у подвір'ї гранату

Жителі столиці продовжують виявляти небезпечні знахідки на вулицях міста – ще дві знайшли на Солом’янці та Оболоні. Про це повідомила пресслужба поліції.

Як зазначається, у Солом’янському районі чоловік побачив гранату біля сміттєвого бака. Інспектори швидко прибули на місце, огородили територію та викликали слідчих і вибухотехніків.

Киянин виявив гранату біля сміттєвого бака (фото) фото 1

Ще одну небезпечну знахідку виявили в Оболонському районі. Містянин побачив її, коли прогулювався лісом.

Киянам розповіли, як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:

  • в жодному разі їх не можна торкатися та не наближатися до них;
  • повідомте про знахідку на спецлінію 112;
  • до приїзду поліції не допускайте інших до небезпечного місця;
  •  негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Раніше повідомлялося, що у Подільському районі столиці чоловік виявив артилерійський снаряд.На лінію 112 звернувся місцевий житель, який повідомив, що виявив артилерійський снаряд. Правоохоронці оперативно прибули на місце знахідки, обмежили до нього доступ та викликали слідчих та вибухотехніків.

Теги: чоловік граната боєприпаси

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