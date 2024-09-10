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На футбольному полі у столиці вибухнула граната, коли там були діти (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На футбольному полі у столиці вибухнула граната, коли там були діти (відео)
фото: скріншот

Унаслідок вибуху одному хлопцю поранило ногу

На футбольне поле у Солом’янському районі столиці прилетіла граната. У цей час на майданчику перебували діти. Про це повідомляють місцеві пабліки. 

Унаслідок вибуху гранати одному хлопцю поранило ногу.

Нагадаємо, у Києві невідомі підірвали гранату на території кафе. За попередньою інформацією вибух стався у кафе ЗігЗаг. Зі слів рятувальника ДСНС, офіціант дав гранату гостю, той думав що це сувенір, почав крутити і вона вибухнула.

Як повідомлялося, у місті Гребінці Полтавської області чоловік кинув гранату біля п’ятиповерхового будинку. Унаслідок вибуху поранення отримали троє людей, які перебували в бесідці неподалік. Правоохоронці попередньо встановили, що у дворі п’ятиповерхового будинку чоловік, який перебував у стані сп’яніння, кинув гранату. Унаслідок вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців (1989, 1986, 1992 років народження), які перебували в бесідці неподалік. Поранених доставили до лікарні. 

Причетному до злочину 28-річному чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні двох злочинів- хуліганство та незаконне зберігання вибухових речовин або вибухових пристроїв.

Теги: граната Київ діти

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