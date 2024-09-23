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В Ужгороді затримано чоловіка, який підірвав гранату біля будинку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В Ужгороді затримано чоловіка, який підірвав гранату біля будинку
Патрульні затримали чоловіка, який кинув предмет, схожий на гранату, з третього поверху багатоповерхівки
фото: Патрульна поліція України

В Ужгороді чоловік підірвав гранату біля житлового будинку
 

У неділю, 22 вересня, поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату біля житлового будинку в Ужгороді. Про це повідомляє Нацполіція.

«Сьогодні патрульні отримали повідомлення про вибух на вулиці Заньковецької. Заявник повідомив, що невідомий чоловік викинув з третього поверху багатоповерхівки предмет, схожий на гранату, яка впала на зелену зону та вибухнула», – йдеться у повідомленнію.

Поліція вирушила на місце події й опитала заявника та очевидців, які повідомили прикмети чоловіка та напрямок його руху.

Невідомий чоловік викинув з 3-го поверху багатоповерхівки предмет, схожий на гранату, яка впала на зелену зону та вибухнула
Невідомий чоловік викинув з 3-го поверху багатоповерхівки предмет, схожий на гранату, яка впала на зелену зону та вибухнула
фото: Патрульна поліція України

Патрульні отримали орієнтування та стали на пошуки. Невдовзі, на площі Кирила та Мефодія, ТОРівці виявили та затримали чоловіка, схожого за описом. Затриманого передали слідчим.

Нагадаємо, у Дніпрі 35-річний чоловік з невідомих причин кинув гранату під припарковане авто.  Боєприпас фігурант кинув під припарковану у Новокодацькому районі автівку. Правоохоронці вилучили залишки гранати та спусковий важіль для експертизи. Внаслідок вибуху два автомобілі зазнали пошкоджень.

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Теги: граната Ужгород поліція

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