В Ужгороді затримано чоловіка, який підірвав гранату біля будинку
В Ужгороді чоловік підірвав гранату біля житлового будинку
У неділю, 22 вересня, поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату біля житлового будинку в Ужгороді. Про це повідомляє Нацполіція.
«Сьогодні патрульні отримали повідомлення про вибух на вулиці Заньковецької. Заявник повідомив, що невідомий чоловік викинув з третього поверху багатоповерхівки предмет, схожий на гранату, яка впала на зелену зону та вибухнула», – йдеться у повідомленнію.
Поліція вирушила на місце події й опитала заявника та очевидців, які повідомили прикмети чоловіка та напрямок його руху.
Патрульні отримали орієнтування та стали на пошуки. Невдовзі, на площі Кирила та Мефодія, ТОРівці виявили та затримали чоловіка, схожого за описом. Затриманого передали слідчим.
Нагадаємо, у Дніпрі 35-річний чоловік з невідомих причин кинув гранату під припарковане авто. Боєприпас фігурант кинув під припарковану у Новокодацькому районі автівку. Правоохоронці вилучили залишки гранати та спусковий важіль для експертизи. Внаслідок вибуху два автомобілі зазнали пошкоджень.
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