У Сумах 15-річна дівчина розповсюджувала дитяче порно

Для розповсюдження порнографії дівчина використовувала один з популярних месенжерів

Поліція припинила протиправну діяльність неповнолітньої

15-річна дівчина створила в одному з месенджерів канал, де розміщувала фото та відео неповнолітніх мешканців міста Суми та Сумської області з ознаками дитячої порнографії. Про це повідомляє ГУНП у Сумській області.

Правоохоронці встановили, що до створення та адміністрування каналу причетні інші неповнолітні. Їхню діяльність припинено співробітниками поліції.

На даний час вирішується питання щодо притягнення їх до відповідальності з урахуванням вікових обмежень.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області батьки знімали відео порнографічного характеру за участі своєї трирічної доньки. 38-річний чоловік, мешканець Вільногірська, та його дружина для виготовлення відеопродукції порнографічного характеру вчинили розпусні дії щодо власної трирічної доньки. Вони знімали це на камеру, після чого розміщували фото та відео дитини в інтернеті.

Тоді прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо подружжя за розбещення малолітньої дитини, а також виготовлення та розповсюдження відеопродукції, що містить дитячу порнографію.

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