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    Події в Україні

    На Херсонщині поліцейські врятували пенсіонера, який автівкою з’їхав у водойму (фото, відео)

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    Чоловікові поважного віку пощастило, що йому допомогли - На Херсонщині поліцейські врятували пенсіонера, який автівкою з’їхав у водойму (фото, відео)
    Чоловікові поважного віку пощастило, що йому допомогли
    фото: Нацполіція

    82-річного чоловіка врятували, коли він втрапив у машині в замерзлий магістральний канал

    Сьогодні, 22 січня, під час патрулювання території Новотроїцької територіальної громади на автодорозі поблизу с. Подове поліцейські групи швидкого реагування місцевого відділення поліції Денис Дімін та Олександр Мартинюк побачили автомобіль, який з’їхав у Каховський магістральний канал. В транспортному засобі перебував літній чоловік, який не міг відчинити дверцята та відстебнути ремінь безпеки. Про це пише портал МВС.

    Поліцейські викликали «швидку» і одразу кинулися на допомогу. Денис відкрив двері автівки та за допомогою запальнички перепалив і розірвав ремінь безпеки, звільнивши потерпілого з пастки. У цей час до порятунку долучилися й небайдужі місцеві мешканці, які проїжджали поруч та зупинились, аби допомогти правоохоронцям. Далі інспектори поліції разом із громадянами почали витягати чоловіка з води на берег.

    Карета швидкої допомоги доставила 82-річного чоловіка до лікарні. У медзакладі лікарі встановили, що літній водій був у небезпеці, адже в нього піднявся тиск, а також чоловіку загрожувало переохолодження.

    Нагадаємо, раніше у Черкасах, в районі пляжу Рів`єра на Дніпрі, під лід провалився автомобіль. Рятувальники дістали з води автівку аж на наступний день, адже для підняття автомобіля залучався особовий склад аварійно рятувального загону спеціального призначення.

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    Теги: МВС Херсонщина водій автомобіль чоловік
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    На Херсонщині поліцейські врятували пенсіонера, який автівкою з’їхав у водойму (фото, відео)