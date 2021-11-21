Випав з багажника: у Росії водій загубив труп (відео)

У Росії під час аварії з багажника автівки випало тіло мертвого чоловіка

У Ленінградській області Росії під час аварії з багажника автівки випало понівечене тіло мертвого чоловіка. При цьому загинув він не в аварії. Про це пише видання 47news.

Вранці 20 листопада на трасі А-121 «Сортавала» автомобіль Mitsubishi Galant врізався у відбійник. Біля машини державтоінспектори виявили труп.

Очевидці розповіли, що одразу після зіткнення з машини в ліс кинулися тікати чи то двоє, чи то троє людей. А ось тіло на асфальті було не в салоні – воно вивалилося з багажника.

У трупа від вуха до вуха було перерізано горло так, що від удару під час аварії голова практично повністю відірвалася. При цьому на місці не було калюж крові або чогось, що говорило б про смерть людини в результаті аварії. Крім того, в багажнику правоохоронці знайшли дві лопати.

Убитим виявився 50-річний петербуржець Аркаді Казінян, родом з Єревана. Авто належить його знайомому з Вірменії. Зазначається, що Казінян мав невеликий бізнес – шиномонтаж.

Як згодом стало відомо, поліція Петербурга знайшла підозрюваних у вбивстві чоловіка. Оперативники вирахували, де перебувають водій і двоє пасажирів, які були в машині.

Про саме вбивство відомо, що воно сталося в Калінінському районі Петербурга, в гаражному кооперативі «Лагуна».

Подробиці злочину встановлюються.

Раніше повідомлялося, що у Черкасах патрульні вчасно прибули на виклик занепокоєної місцевої мешканки, яка поскаржилася на ставлення своєї доньки до новонародженої дитини, і врятували малюку життя.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці попередили замовне вбивство підприємця.

До слова, 18 листопада Рада утворила слідчу комісію щодо розслідування смерті нардепа Полякова.