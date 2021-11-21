У Кривому Розі винуватець ДТП прокусив руку патрульному і вдарив нацгвардійця

Патрульні затримали чоловіка, який накинувся на них після зіткнення автівок

П'яний водій погрожував правоохоронцям та накинувся на них

У Кривому Розі водій після аварії прокусив руку патрульному поліцейському і вдарив співробітника Національної гвардії. Як повідомляє «Інформатор Кривий Ріг», у суботу, 20 листопада, близько 19:00, у мікрорайоні Зарічний зіткнулися Volkswagen і Mitsubishi.

За попередньою інформацією, Volkswagen їхав у бік об'їзної дороги, коли з двору будинку №24 на вулиці Електрозаводській виїжджав Mitsubishi. В результаті зіткнення постраждав водій Mitsubishi: його з травмою голови забрали в лікарню.

Коли на місце аварії прибули патрульні, водій Volkswagen на них накинувся. Одному він прокусив руку, а потім ще й вдарив нацгвардійця.

За словами пресслужби патрульної поліції міста, один з учасників, 42-річний водій Volkswagen, був п'яний. Під час спілкування із поліцейськими він погрожував фізичною розправою, а потім наніс тілесні ушкодження.

Патрульному надавали допомогу у «швидкій». За попередньою інформацією, у нього поранено палець, а також є забої шиї та щелепи.

Нападника затримали й доставили в райвідділ поліції.

Раніше у Кривому Розі суперечка за місце у маршрутці між чоловіками переросла у справжні гладіаторські бої. Троє чоловіків били одного, а потім четверо одного. Очевидці розповіли, що причиною бійки стало місце у салоні маршрутки, адже водії через «червону» зону «стоячих» до салону не впускають.

Нагадаємо, в суботу вранці, 20 листопада, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої перекинувся легковий автомобіль. Відповідні фото було опубліковано у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Аварія сталася на Троєщині, на лівому березі Дніпра. Автомобіль білого кольору Hyundai Sonata перекинувся на дах.

Також біля села Бишів Червоноградського району Львівської області внаслідок зіткнення шкільного автобуса та вантажівки травмувалися діти.