Безпілотник, який збили білоруські військові, виявився російським – The Insider

24 січня Україна взагалі не використовувала безпілотники на кордоні з Білоруссю

Міністерство закордонних справ Білорусі 24 січня заявило про збиття безпілотника для розвідки, при чому білоруська влада заявляла, що «шпигунський» дрон прибув з України. Наразі виявляється, що цей БПЛА є російським. Про це повідомляє The Insider із посиланням на знімок безпілотника, оприлюднений офіційним телеканалом «Білорусь 1».

Також видання цитує заяву посла України в Білорусі Ігоря Кізіма, який заперечив запуск безпілотника українськими силовиками.

«Наскільки відомо, йдеться про безпілотники «Орлан», які є лише на озброєнні Росії та Білорусі», – стверджує Кізім.

Видання уточнює, що «Орлани» поставляються також до Казахстану, Киргизстану, М'янми та Узбекистану. Крім того, 24 січня Україна взагалі не використовувала безпілотники на кордоні з Білоруссю

«Але за нинішнього стану російсько-українських відносин справді було б вкрай дивно, якби Україна купувала розвідувальні дрони в Росії», – пише видання.

Натомість білоруські військові стверджують, що збили не «Орлан», а Spectator M1 українського виробництва.

«Формою головної частини продемонстрований білоруською стороною дрон схожий саме на «Орлан». Крім того, крила Spectator забезпечені аеродинамічними закінцівками-вінглетами, чого немає у «Орлана», – додали у матеріалі ЗМІ.

Раніше Білорусь заявила про «вторгнення» шпигунського дрону. МЗС країни навіть викликало для роз'яснень посла України. У Міністерстві закордонних справ та Державній прикордонній службі України одразу заперечили інцидент.

За даними НАТО Росія перекинула в Білорусь найбільше військ з часів холодної війни.

До слова, Протасевич, через якого Лукашенко посадив літак Ryanair, зробив шокуючу заяву.

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