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    Безпілотник, який збили білоруські військові, виявився російським – The Insider

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    &laquo;Український дрон-розвідник&raquo;, збитий у Білорусі, виявився російським - Безпілотник, який збили білоруські військові, виявився російським – The Insider
    «Український дрон-розвідник», збитий у Білорусі, виявився російським
    фото: МЗС Білорусі

    24 січня Україна взагалі не використовувала безпілотники на кордоні з Білоруссю

    Міністерство закордонних справ Білорусі 24 січня заявило про збиття безпілотника для розвідки, при чому білоруська влада заявляла, що «шпигунський» дрон прибув з України. Наразі виявляється, що цей БПЛА є російським. Про це повідомляє The Insider із посиланням на знімок безпілотника, оприлюднений офіційним телеканалом «Білорусь 1».

    Також видання цитує заяву посла України в Білорусі Ігоря Кізіма, який заперечив запуск безпілотника українськими силовиками.

    «Наскільки відомо, йдеться про безпілотники «Орлан», які є лише на озброєнні Росії та Білорусі», – стверджує Кізім.

    Видання уточнює, що «Орлани» поставляються також до Казахстану, Киргизстану, М'янми та Узбекистану. Крім того, 24 січня Україна взагалі не використовувала безпілотники на кордоні з Білоруссю

    «Але за нинішнього стану російсько-українських відносин справді було б вкрай дивно, якби Україна купувала розвідувальні дрони в Росії», – пише видання.

    Натомість білоруські військові стверджують, що збили не «Орлан», а Spectator M1 українського виробництва.

    «Формою головної частини продемонстрований білоруською стороною дрон схожий саме на «Орлан». Крім того, крила Spectator забезпечені аеродинамічними закінцівками-вінглетами, чого немає у «Орлана», – додали у матеріалі ЗМІ.

    Раніше Білорусь заявила про «вторгнення» шпигунського дрону. МЗС країни навіть викликало для роз'яснень посла України. У Міністерстві закордонних справ та Державній прикордонній службі України одразу заперечили інцидент.

    За даними НАТО Росія перекинула в Білорусь найбільше військ з часів холодної війни.

    До слова, Протасевич, через якого Лукашенко посадив літак Ryanair, зробив шокуючу заяву.

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    Теги: МЗС прикордонники Білорусь Росія шпигун літак військові Україна безпілотник
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    Безпілотник, який збили білоруські військові, виявився російським – The Insider