Прикордонники за допомогою квадрокоптера виявили «чорних лісорубів» (фото, відео)

ДПСУ виявила незаконну вирубку понад двохсот дерев

Квадрокоптер прикордонників виявив незаконну вирубку лісу на Вінниччині. За попередньою оцінкою сума завданих державі збитків становить понад 1 млн грн, повідомляє пресслужба ДПСУ.

Учора, в ході реалізації оперативної інформації щодо виявлення ознак кримінальних правопорушень проти довкілля, оперативні співробітники Могилів-Подільського загону виявили факт незаконної порубки лісу.

Правопорушення викрили в межах контрольованого прикордонного району за допомогою квадрокоптера.

Прикордонники виявили чотирьох осіб, три бензопили та близько двохсот зрізаних дерев, серед яких дуби та граби.

У діях лісорубів вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.4 ст.246 ККУ. «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу». Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Автор: ДПСУ

Раніше на Вінниччині також виявили незаконну вирубку дерев. За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора трьом працівникам лісового господарства області повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень.

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