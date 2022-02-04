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    Події в Україні

    США передали прикордонникам 40 позашляховиків (фото)

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    Автівки використовуватимуть для патрулювання важкодоступних районів - США передали прикордонникам 40 позашляховиків (фото)
    Автівки використовуватимуть для патрулювання важкодоступних районів
    фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

    Техніка надається в рамках пакету невідкладної допомоги для Держприкордонслужби у розмірі $20 мільйонів

    Сполучені Штати передали Державній прикордонній службі України 40 вантажівок для патрулювання важкодоступних прикордонних районів. Про це повідомляє посольство США у Facebook.

    «Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в її зусиллях зі зміцнення миру та безпеки. 4 лютого 2022 року відділ технічної допомоги правоохоронним органам України (INL) посольства США в Києві передав Державній прикордонній службі України (ДПСУ) сорок повнопривідних вантажівок Mitsubishi», – йдеться у повідомленні.

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    США передали прикордонникам 40 позашляховиків (фото)
    США передали прикордонникам 40 позашляховиків (фото)

    Зокрема, американські дипломати відзначили, що ця техніка є частиною пакету невідкладної допомоги ДПСУ у розмірі 20 мільйонів доларів США і допоможе у виконанні життєво важливих правоохоронних функцій у відповідь на агресію Росії.

    «Ці позашляховики будуть використовуватися співробітниками ДПСУ для патрулювання величезних, важкодоступних прикордонних районів. Невідкладна допомога, надана INL для ДПСУ, також містить інші транспортні засоби, переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання», – сказано у повідомленні.

    До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну. Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

    Напередодні до України прибув сьомий літак із американськими боєприпасами.

    Днями прикордонники спростували черговий фейк російської пропаганди.

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    Теги: прикордонники Держприкордонслужба США НАТО військові посольство військова техніка автомобіль Пентагон позашляховики
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    США передали прикордонникам 40 позашляховиків (фото)