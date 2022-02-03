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    Прикордонники знайшли у полі «кукурузник» контрабандистів

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    На Франківщині знайшли літак, який, ймовірно, переправляв контрабанду в Румунію - Прикордонники знайшли у полі «кукурузник» контрабандистів
    На Франківщині знайшли літак, який, ймовірно, переправляв контрабанду в Румунію
    фото: МВС

    Літак щонайменше двічі незаконно перетинав українсько-румунський кордон

    Військовослужбовці Державної прикордонної служби України виявили в Івано-Франківській області літак Ан-2, який ще називають «кукурузник». Повітряне судно щонайменше двічі незаконно перетинало українсько-румунський кордон, ймовірно, переправляючи туди тютюнові вироби. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

    «Кому належить повітряне судно без реєстраційних знаків та що ще могли доправляти ним до сусідньої Румунії, наразі з’ясовують правоохоронці», – йдеться у дописі.

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    Прикордонники знайшли у полі «кукурузник» контрабандистів
    Прикордонники знайшли у полі «кукурузник» контрабандистів
    Прикордонники знайшли у полі «кукурузник» контрабандистів

    Літак побачили в полі у селі Серафинці Городенківської територіальної громади. Про це редакцію газети «Край» повідомили місцеві поліцейські, інформують на Facebook-сторінці видання.

    Додамо, що сьогодні прикордонники спростували черговий фейк російської пропаганди.

    Напередодні прикордонники за допомогою квадрокоптера виявили «чорних лісорубів».

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    Теги: прикордонники контрабанда Румунія літак тютюнові вироби кордон
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    Прикордонники знайшли у полі «кукурузник» контрабандистів