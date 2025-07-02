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На Закарпатті зіштовхнулись Volkswagen та Skoda: семеро травмованих, серед них діти (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Закарпатті зіштовхнулись Volkswagen та Skoda: семеро травмованих, серед них діти (фото)
У справі призначать експертні дослідження, щоб встановити усі об’єктивні обставини автопригоди
фото: Нацполіція

Обох водіїв із травмами госпіталізували до лікарні

Ввечері 1 липня у селищі Середнє на Закарпатті сталася дорожньо-транспорта пригода, у якій постраждали семеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Слідство встановило, що 26-річна мешканка села Худльово Ужгородського району, керуючи автомобілем Volkswagen, не врахувала дорожньої обстановки та здійснила виїзд із другорядної дороги на головну, де зіткнулася з автомобілем Skoda, яким керував 24-річний житель села Загаття Хустського району. Внаслідок зіткнення обох водіїв із травмами госпіталізували до лікарні. У них медики здійснили забір крові на вміст алкоголю та наркотичних речовин.

На Закарпатті зіштовхнулись Volkswagen та Skoda: семеро травмованих, серед них діти (фото) фото 1

Окрім цього, до медзакладу було доставлено п’ятьох пасажирів автомобіля Volkswagen, серед них троє малолітніх дітей віком чотирьох, шести та 12 років. Чотирьох травмованих госпіталізували, а 52-річну жінку після огляду медиків відпущено на амбулаторне лікування.

На Закарпатті зіштовхнулись Volkswagen та Skoda: семеро травмованих, серед них діти (фото) фото 2

За даним фактом слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. У справі призначать експертні дослідження, щоб встановити усі об’єктивні обставини автопригоди. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Вишгородщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: лоб у лоб зіткнулися автомобілі Mazda та Volkswagen. Аварія забрала життя двох людей, які перебували у Volkswagen – їх тіла рятувальникам довелося деблокувати за допомогою гідравлічного інструменту. Двох пасажирів Mazda госпіталізували з травмами.

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Теги: ДТП Закарпаття Ужгород поліція

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