На Закарпатті зіштовхнулись Volkswagen та Skoda: семеро травмованих, серед них діти (фото)

Обох водіїв із травмами госпіталізували до лікарні

Ввечері 1 липня у селищі Середнє на Закарпатті сталася дорожньо-транспорта пригода, у якій постраждали семеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Слідство встановило, що 26-річна мешканка села Худльово Ужгородського району, керуючи автомобілем Volkswagen, не врахувала дорожньої обстановки та здійснила виїзд із другорядної дороги на головну, де зіткнулася з автомобілем Skoda, яким керував 24-річний житель села Загаття Хустського району. Внаслідок зіткнення обох водіїв із травмами госпіталізували до лікарні. У них медики здійснили забір крові на вміст алкоголю та наркотичних речовин.

Окрім цього, до медзакладу було доставлено п’ятьох пасажирів автомобіля Volkswagen, серед них троє малолітніх дітей віком чотирьох, шести та 12 років. Чотирьох травмованих госпіталізували, а 52-річну жінку після огляду медиків відпущено на амбулаторне лікування.

За даним фактом слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. У справі призначать експертні дослідження, щоб встановити усі об’єктивні обставини автопригоди. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Вишгородщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: лоб у лоб зіткнулися автомобілі Mazda та Volkswagen. Аварія забрала життя двох людей, які перебували у Volkswagen – їх тіла рятувальникам довелося деблокувати за допомогою гідравлічного інструменту. Двох пасажирів Mazda госпіталізували з травмами.