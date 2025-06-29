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Жахлива ДТП на Хмельниччині: загинули підліток і чоловік, ще троє людей травмовані

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Жахлива ДТП на Хмельниччині: загинули підліток і чоловік, ще троє людей травмовані
Рятувальники Хмельниччини ліквідували ДТП у якій загинув чоловік та підліток
фото: ДСНС

Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці

29 червня на Хмельниччині у ДТП загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, поблизу села Ямпіль Шепетівського району зіткнулися легковий автомобіль Renault Kangoo та вантажівка MAN.

«На місці події фахівці ДСНС від’єднали акумуляторні батареї від живлення та деблокували з понівеченого автомобіля тіла двох осіб. Далі, спільно з медичними працівниками, рятувальники транспортували травмованих до карети швидкої допомоги», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії водій легкового автомобіля 1976 року народження та один із пасажирів, 2013 року народження, загинули на місці.

«Ще двоє пасажирів, серед них один із них неповнолітніх – були госпіталізовані до Білогірської багатопрофільної лікарні. Травми також отримав водій вантажного автомобіля», – додали в ДСНС.

Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці
Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці
фото: ДСНС

Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 27 червня на автодорозі Н-11 «Дніпро – Миколаїв» поблизу селища Виноградівка Миколаївського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Peugeot та вантажівки DAF. Внаслідок ДТП загинуло троє людей.

Унаслідок зіткнення транспортних засобів 41-річний водій Peugeot та дві пасажирки 39 та 15 років загинули на місці події, водій вантажівки не постраждав.

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Теги: Хмельниччина ДТП смерть

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Суспільство

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