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ДТП з українцями в Румунії: МЗС розкрило подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ДТП з українцями в Румунії: МЗС розкрило подробиці
У Румунії автобус з 60 українцями потрапив у смертельну аварію
фото: Alo, Iași/Facebook

У ДТП потрапив пасажирський автобус українського автоперевізника, який рухався за маршрутом Україна – Болгарія

Сьогодні, 30 червня, в румунському повіті Бакау сталася ДТП за участю автобуса з 60 українцями та мікроавтобуса. Внаслідок чого постраждала громадянка України. Про це «РБК-Україна» повідомило МЗС України, інформує «Главком».

За даними МЗС, у ДТП потрапив пасажирський автобус українського автоперевізника, який рухався за маршрутом Україна – Болгарія. У ньому перебувало 60 громадян України. Інший учасник ДТП – мікроавтобус з румунською реєстрацією, у якому перебувало п'ять громадян Румунії.

«Внаслідок зіткнення одна особа загинула (громадянка Румунії, – «Главком»), троє – отримали поранення різного ступеня тяжкості: одна громадянка України та двоє громадян Румунії», – повідомило МЗС.

Постраждалій громадянці України було надано медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, українські водії були опитані як свідки. Українці продовжили рух за маршрутом на іншому автобусі, наданому перевізником.

Нагадаємо, у Румунії сталася аварія за участю автобуса з 60 українцями – транспортний засіб зіткнувся з румунським мікроавтобусом, унаслідок чого загинула одна людина. За інформацією поліції Бакеу, внаслідок зіткнення загинула 29-річна жінка з Румунії, яка їхала у мікроавтобусі. Ще четверо його пасажирів дістали важкі травми й були госпіталізовані. До лікарні доставили також одну людину з автобуса, ще шістьом пасажирам, зокрема двом дітям, медики надали допомогу на місці.

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Теги: МЗС Румунія ДТП

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