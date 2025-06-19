У Кривому Розі сталася смертельна аварія за участі чотирьох авто (відео)

Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля ВАЗ 1975 року народження

У Кривому Розі сталася смертельна аварія. 18 червня близько 16:50 на проспекті 200-річчя Кривого Рогу зіткнулися чотири автомобілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля ВАЗ 1975 року народження. Також постраждали три жінки – водійка Hyundai та пасажирки BMW і ВАЗ. Для надання медичної допомоги їх госпіталізували до міської лікарні.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Кривий Ріг / Блог (@krivoy_rog.blog)

«Попередньо встановлено, що водій автомобіля Tesla рухався по проїзній частині та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ та Hyundai Accent, що зупинилися попереду перед регульованим пішохідним переходом на червоний сигнал світлофора. Внаслідок зіткнення автомобіль ВАЗ відкинуло вбік, внаслідок чого сталося зіткнення з автомобілем BMW», – зауважують поліцейські.

Водія авто Tesla затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

До слова, у селі П’ятигори, що в Тетіївській громаді на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала дитина. За попередньою інформацією поліції, 46-річний водій легкового автомобіля Opel рухався головною дорогою, коли з другорядної дороги виїхав 10-річний велосипедист. Уникнути зіткнення не вдалося.