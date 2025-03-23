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Гонитва по-французьки. Поліцейські влаштували масштабну ДТП у Парижі (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Гонитва по-французьки. Поліцейські влаштували масштабну ДТП у Парижі (відео)
Масштабна ДТП у Парижі за участі поліцейських
фото з відкритих джерел

Унаслідок зіткнення постраждали 13 осіб, серед них 10 поліцейських.

У Парижі чоловік відмовився виконати вимогу патрульних зупинитися, після чого сталась масштабна ДТП. Французькі патрульні, щоб затримати порушника, на авто протаранили транспортний засіб порушника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Monde.

Повідомляється, що порушник проїхав на червоне світло, тоді як правоохоронці побачили порушення вирішили його зупинити жля перевірки документів. Чоловік відмовився зупинятись і почав втікати від патрульних.

На великій швидкості він не впорався з керуванням та врізався у світлофор. Тоді ж поліцейський автомобіль, який їхав слідом за ним, з увімкненими проблисковими маячками одразу ж протаранив автівку порушника.

Трохи більше ніж через три секунди друга поліцейська машина також на великій швидкості врізалася в пошкоджені автомобілі. ПІсля цього правохоронці затримали порушника і його пасажирів, і тут на додачу в розбиті автівки влетіло третє поліцейське авто.

Громадянин Франції, якого затримали, перебуває під вартою. Пасажирів, які були затримані з ним, госпіталізували. Унаслідок зіткнення постраждали 13 осіб, серед них 10 поліцейських.

Нагадаємо, що з паризького магазину Le Printemps викрали коштовності бренду Mauboussin на 300 тис євро. Стенд виробника ювелірних виробів Mauboussin, розташований у магазині Le Printemps на сході Парижа було пограбовано за лічені секунди.

Теги: автомобіль порушник ДТП гонитва Франція Париж поліція

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