У Франції автобус з українцями з'їхав у кювет: четверо загиблих, десятки поранених

Інцидент трапився на автомагістралі A81 між Ренном і Ле-Маном

На заході Франції у департаменті Сарт, поблизу міста Ле-Ман, сталася автокатастрофа. Автобус перевозив близько шістдесяти українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Parisien.

Зазначається, що інцидент трапився близько 12:00 в п'ятницю, 13 червня, на автомагістралі A81 між Ренном і Ле-Маном, в комуні Дегре. «За попередніми даними, 4 людини загинули, 11 отримали важкі поранення і 34 – легкі травми», – йдеться в повідомленні.

Автобус з'їхав у кювет на трасі A81, між виїздом у напрямку Ле-Мана. Аварія сталася менш ніж за 20 км від траси «24 години Ле-Мана», де в суботу, 14 червня, мають відбутися автоперегони. Рух заблоковано в обох напрямках.

«Сьогодні вранці на трасі A81 сталася дуже серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, який перевозив дорослих та підлітків. Початкова кількість жертв дуже висока, кілька людей загинули», – повідомив міністр транспорту Філіп Табаро.

На цей час до ліквідації наслідків аварії залучено 87 пожежників та 49 пожежних машин. Евакуаційні та рятувальні роботи досі тривають.

Нагадаємо, у Львівському районі на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» поблизу села Шопки сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

До слова, в окупованому Криму сталася автомобільна аварія. Унаслідок інциденту є загиблі та поранені.