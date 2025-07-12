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На Житомирщині завідувачка лікарні оформила фіктивну інвалідність сотні ухилянтам

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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На Житомирщині завідувачка лікарні оформила фіктивну інвалідність сотні ухилянтам
ДБР викрило схему ухилення від мобілізації через фіктивну інвалідність
фото: ДБР

«Послуга» для кожного військовозобов'язаного коштувала $5,5 тис.

Державне бюро розслідувань ліквідувало у Житомирі схему, за якою військовозобов’язаним чоловікам незаконно оформлювали групу інвалідності для уникнення мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Про підозру повідомлено завідувачці відділення однієї з лікарень Житомира та її спільниці. Жінки організували масове виготовлення медичних документів для призначення груп інвалідності.

Схема діяла з жовтня 2024 року. Завідувачка входила до експертної команди лікарні, яка зараз замість МСЕК визначає інвалідність. Вона виготовляла історії хвороби з підробленими даними про довготривале лікування, впливала на колег та ухвалювала рішення про інвалідність.

ДБР і поліція встановлюють коло медиків та посадовців, причетних до оборудки
ДБР і поліція встановлюють коло медиків та посадовців, причетних до оборудки
фото: ДБР

Посередниця займалася комунікацією з клієнтами. Вартість послуги складала $5,5 тис. з кожного. За попередніми даними, вони могли виготовити фіктивні документи для понад 100 військовозобов’язаних.

Наразі слідчі встановлюють повне коло медиків та посадовців, які могли бути залучені до оборудки. Завідувачці відділення інкримінують одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), а її спільниці – одержання коштів за вплив на прийняття рішення (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

Раніше «Главком» повідомляв, що правоохоронці викрили злочинну групу, яка складалася з поліцейських та посадовця територіального центру комплектування Одеської області, які за гроші допомагали ухилятися від військової служби.

Також «Главком» інформував, що Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили чинного депутата Волинської обласної ради, який організовував схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон

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Теги: лікар ухилянти ДБР

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