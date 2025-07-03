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На Миколаївщині начальник штабу «нарахував» 8 млн грн «бойових» – ДБР

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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На Миколаївщині начальник штабу «нарахував» 8 млн грн «бойових» – ДБР
За даними слідства, упродовж березня-червня 2024 року начальник штабу та його брат підробляли документацію
фото: ДБР

Начальник штабу та його брат незаконно нарахували 8 млн грн бойових виплат

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо начальника штабу однієї з військових частин у Миколаївській області, якого підозрюють у організації схеми незаконного нарахування бойових виплат. До цієї схеми також був залучений його брат, який обіймав посаду командира підрозділу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними слідства, упродовж березня-червня 2024 року начальник штабу та його брат підробляли документацію. Вони вносили неправдиві дані про те, що близько півсотні військовослужбовців частини нібито брали участь у бойових діях, хоча насправді це не відповідало дійсності. У цій схемі їм допомагав ще один посадовець частини – помічник начальника штабу.

Внаслідок таких дій за три місяці державі було завдано збитків на майже 8 млн грн.

Начальнику штабу та його брату повідомлено про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). За ці злочини їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Матеріали щодо третього фігуранта, помічника начальника штабу, виділено в окреме провадження, і слідство щодо нього триває. З метою відшкодування завданих державі збитків заявлено відповідний цивільний позов.

Нагадаємо, працівники ДБР викрили та ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з районних ТЦК та СП у Запоріжжі. За попередніми даними, лише у 2024-2025 роках таким чином мобілізації уникнули понад 1,5 тис. чоловіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«В основному працівники ТЦК брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов’язаних, які потрапили до спеціалізованої бази за неявку за повісткою. Так, складався підроблений протокол про нібито добровільну явку чоловіків до ТЦК», – наголошує ДБР.

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Теги: Миколаївщина ДБР військові

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