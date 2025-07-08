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Одещина: сім’я поліцейських за гроші «звільняла» чоловіків від армії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Одещина: сім’я поліцейських за гроші «звільняла» чоловіків від армії
Учасники схеми були затримані «на гарячому» під час одержання другої частини оплати своїх «послуг»
фото: прокуратура

Виключення військовозобов’язаних з баз розшуку коштувало $7 тис.

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка складалася з поліцейських та посадовця територіального центру комплектування Одеської області, які за гроші допомагали ухилятися від військової служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу прокуратури.

«Повідомлено про підозру старшому офіцеру одного з районних ТЦК та СП на Одещині, який спільно з батьком та сином, які працювали правоохоронцями, за $7 тис. «сприяли» виключенню військовозобов’язаних з баз розшуку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що діючи групою осіб, фігуранти провадження розподілили ролі, за якими поліціанти підшукували осіб на території Болградського та Ізмаїльських районів Одеської області, а військовослужбовець районного ТЦК та СП вживав заходів до їх виключення з інформаційної бази розшукуваних.

«3 липня 2025 року учасники схеми були затримані «на гарячому» під час одержання другої частини оплати своїх «послуг». Наразі встановлюється повне коло причетних осіб до оборудки та охочі, які встигли скористатись їх послугами», – додали в прокуратурі.

Фігурантам повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави від 1,5 млн грн до 2 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі ректорат вишу продав ухилянтам майже 3 тис. аспірантських посвідчень.

Як повідомляв «Главком», Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця з Дніпра, який незаконно видаляв інформацію про осіб, які ухилялися від мобілізації.

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Теги: ухилянти прокуратура Одещина гроші

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