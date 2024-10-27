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На Закарпатті ухилянти на ходу заскакували в потяг, щоб втекти з України

Степан Гафтко
glavcom.ua
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На Закарпатті ухилянти на ходу заскакували в потяг, щоб втекти з України
Ухилянти на Закарпатті заскакували в потяг на ходу
фото з відкритих джерел

Ухилянти на Закарпатті придумали креативний спосіб покинути країну

На Закарпатті правоохоронці виявили оригінальний спосіб втечі ухилянтів за межі країни. За інформацією Держприкордонслужби, втікачі намагалися під час руху потяга зайняти місця у вагоні, який вирушав за кордон

За інформацією прикордонників, організатори схеми планували підсадити «клієнта» у міжнародний пасажирський потяг «Чоп – Захонь». Важливо, що «підсадка» мала відбутися після проходження потягом прикордонного та митного контролю, які здійснюються не на лінії кордону, а на залізничній станції вглиб української території.

У разі успіху, клієнт обіцяв організаторам винагороду у розмірі 10 000 доларів: 500 доларів одразу, а решту – після посадки в потяг.

«Операція» проводилася вночі неподалік кордону з Угорщиною. Один з учасників злочинної групи доставив клієнта до місця, де потяг знижує швидкість. Інший учасник перебував у вагоні і мав відкрити двері у потрібний момент, щоб допомогти «клієнтові» зайти. Однак в цей критичний момент усіх затримали оперативники ДПСУ та Національної поліції.

Організаторів схеми затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання в Закарпатті. Декілька з них чинили опір під час затримання.

Раніше у Харкові чоловік, який ухилявся від військового обліку, здійснив напад на представників територіального центру комплектування. 

Також у селі Книжківці Хмельницької області чоловік напав з ножем на представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки облікових документів.

Як повідомлялося, ввечері 11 жовтня в Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом із патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних. Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

До слова, в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з ознаками самогубства. Слідів насилля на ньому не було.

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Теги: Океан Ельзи потяг документи напад чоловік кордон концерт ухилянти

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