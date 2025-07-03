Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Переправляв ухилянтів. СБУ затримала депутата Волинської облради

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Переправляв ухилянтів. СБУ затримала депутата Волинської облради
Розслідування встановило, що депутат забезпечував ухилянтів підробленими документами
фото: СБУ

Депутат Волинської облради викритий на переправленні ухилянтів за кордон

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили чинного депутата Волинської обласної ради, який організовував схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, фігурант був частиною злочинної групи, яку очолювала колишня заступниця голови Волинської ОВА. Цю посадовицю СБУ затримала раніше.

Розслідування встановило, що депутат забезпечував ухилянтів підробленими документами. Згідно з цими паперами, військовозобов’язані чоловіки вважалися «волонтерами», яких Волинська обласна військова адміністрація нібито відряджала за кордон для доставки гуманітарної допомоги.

За свої «послуги» ділки брали до $5 тис з кожного «клієнта». За наявними даними, починаючи з 2022 року, зловмисники незаконно переправили за кордон понад 100 ухилянтів.

На основі зібраних слідчими СБУ доказів фігуранту повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній спільноті або злочинній організації);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники ДБР викрили та ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з районних ТЦК та СП у Запоріжжі. За попередніми даними, лише у 2024-2025 роках таким чином мобілізації уникнули понад 1,5 тис. чоловіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«В основному працівники ТЦК брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов’язаних, які потрапили до спеціалізованої бази за неявку за повісткою. Так, складався підроблений протокол про нібито добровільну явку чоловіків до ТЦК», – наголошує ДБР.

Читайте також:

Теги: ухилянти Волинська область депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільше підписників серед нардепів на YouTube має скандальний мажоритарник-втікач з Харкова
Нардепи, які утверджують… російську мову. Названо політиків, що нехтують українською в соцмережах
Сьогодні, 20:05
Лише в Instagram та TikTok «ЄС» поступається нардепам від «Слуги народу»
Названо фракцію Верховної Ради, депутати якої найбільш активні у соцмережах (графіка)
Сьогодні, 08:42
Народні депутати підкидають Михайла Сироту, співавтора Конституції, біля будівлі Ради 28 червня 1996 року. Сирота загинув 25 серпня 2008 го в автаварії поблизу міста Узин
Обміняли Крим на мову. Екснардеп розказав, як в Конституції на догоду комуністам прописали автономію півострова
28 червня, 11:34
Роксолана Пиртко домагається видалення усіх згадок і фото про діяльність та майно своєї сім'ї
Рідні нардепа-втікача Дубневича почали чистити інтернет від згадок про себе: деталі
26 червня, 15:52
Маріанна Кізіярова перебуватиме під вартою 52 дні або має внести заставу у 700 тис. грн.
Справа про фіктивну службу в ЗСУ. Суд взяв під варту депутатку Дніпропетровської облради
23 червня, 13:50
Безуглу було звільнено з посади заступниці голови оборонного комітету у 2024 році
Безугла порівняла колишніх колег з комітету оборони з хомʼячками
23 червня, 10:44
За словами правоохоронців, чоловік намагався втекти з автомобіля
На Львівщині мобілізований випав з вантажівки під час поїздки на полігон
16 червня, 13:56
До оборудки зловмисники залучили пастуха – жителя села Розтоки та водія вантажного автомобіля підвищеної прохідності «ГАЗ-66» – жителя міста Рахів
На Закарпатті чоловіки намагалися перетнути кордон під «прикриттям» кіз та свиней
9 червня, 14:33
Жан Беленюк розповів про дитинство та маму — талановиту кравчиню
«Раділи 20 гривням». Жан Беленюк розповів, як професія мами врятувала їх від голоду
4 червня, 15:19

Події в Україні

Переправляв ухилянтів. СБУ затримала депутата Волинської облради
Переправляв ухилянтів. СБУ затримала депутата Волинської облради
Візит Зеленського до Данії, розмова Трампа з Путіним. Головне за 3 липня
Візит Зеленського до Данії, розмова Трампа з Путіним. Головне за 3 липня
«Від революції до війни (2014–2025 рр.)». У Києві презентували книгу Миколи Литвина
«Від революції до війни (2014–2025 рр.)». У Києві презентували книгу Миколи Литвина
Генпрокурор оприлюднив результати аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу
Генпрокурор оприлюднив результати аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу
Умань попрощалася з командиром 110-ї ОМБр Захаревичем (фото)
Умань попрощалася з командиром 110-ї ОМБр Захаревичем (фото)
Ліквідація «ексмера» Луганська Пілавова: СБУ розкрила нові подробиці
Ліквідація «ексмера» Луганська Пілавова: СБУ розкрила нові подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
37K
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
30K
З'явилися подробиці про вибухи, які сталися поблизу Житомира
7303
Втрати ворога станом на 3 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
4409
Померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга

Новини

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua