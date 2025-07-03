Переправляв ухилянтів. СБУ затримала депутата Волинської облради

Депутат Волинської облради викритий на переправленні ухилянтів за кордон

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили чинного депутата Волинської обласної ради, який організовував схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, фігурант був частиною злочинної групи, яку очолювала колишня заступниця голови Волинської ОВА. Цю посадовицю СБУ затримала раніше.

Розслідування встановило, що депутат забезпечував ухилянтів підробленими документами. Згідно з цими паперами, військовозобов’язані чоловіки вважалися «волонтерами», яких Волинська обласна військова адміністрація нібито відряджала за кордон для доставки гуманітарної допомоги.

За свої «послуги» ділки брали до $5 тис з кожного «клієнта». За наявними даними, починаючи з 2022 року, зловмисники незаконно переправили за кордон понад 100 ухилянтів.

На основі зібраних слідчими СБУ доказів фігуранту повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній спільноті або злочинній організації);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники ДБР викрили та ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з районних ТЦК та СП у Запоріжжі. За попередніми даними, лише у 2024-2025 роках таким чином мобілізації уникнули понад 1,5 тис. чоловіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«В основному працівники ТЦК брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов’язаних, які потрапили до спеціалізованої бази за неявку за повісткою. Так, складався підроблений протокол про нібито добровільну явку чоловіків до ТЦК», – наголошує ДБР.