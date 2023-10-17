НАБУ та САП відкрили провадження щодо незаконного збагачення мера Тернополя

Донька мера Тернополя Анастасія Родрігес та її чоловік впродовж 2019-2023 років придбали у власність нерухомість у США на понад $2 млн

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили провадження за фактами незаконного збагачення міського голови Тернополя Сергія Надала. Про це повідомляє Zn.ua.

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Як зазначається у справі, донька мера Тернополя Анастасія Родрігес та її чоловік Рубен Родрігес впродовж 2019-2023 років придбали у власність нерухомість у США на понад $2 млн.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили провадження за фактами незаконного збагачення міського голови Тернополя Сергія Надала фото: Zn.ua

Крім того, зять мера Тернополя придбав корпоративні права на охоронну фірму з річним обігом близько $9 млн. Компанія City Watch Protective Services з 1992 року надає послуги із неозброєної та озброєної охорони для готелів, розкішних кондомініумів, багатоквартирних і житлових будинків у штаті Флорида.

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Як зазначається у провадженні, подружжя не мало відповідних доходів, а вказане майно придбане за кошти міського голови Тернополя.

У вересні 2022 року інформаційний простір сколихнула новина про те, що 26-річна донька міського голови Тернополя Сергія Надала придбала у Маямі маєток за $1,87 млн.

Зазначимо, НАЗК повідомляло, що Надал преміював сам себе у максимальному розмірі. За інформацією агентства, обсяг преміальних міг сягати навіть 250% від посадового окладу. Гроші нібито йшли на оздоровлення, а також матеріальну підтримку для розв'язання соціально-побутових питань.

Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро розслідувати можливі зловживання мера Тернополя Сергія Надала після того, як бюро не внесло відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про вчинення міським головою кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 211 (видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону), 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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У 2019 році НАБУ знову ж таки відмовилося відкрити кримінальне провадження щодо Сергія Надала і чиновників місцевої поліції за фактом можливого скоєння низки злочинів.