Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

НАБУ та САП відкрили провадження щодо незаконного збагачення мера Тернополя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
НАБУ та САП відкрили провадження щодо незаконного збагачення мера Тернополя
Мер Тернополя Сергій Надал не вперше фігурує в фінансових скандалах
фото з відкритих джерел

Донька мера Тернополя Анастасія Родрігес  та її чоловік впродовж 2019-2023 років придбали у власність нерухомість у США на понад $2 млн

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили провадження за фактами незаконного збагачення міського голови Тернополя Сергія Надала. Про це повідомляє Zn.ua.

Як зазначається у справі, донька мера Тернополя Анастасія Родрігес та її чоловік Рубен Родрігес впродовж 2019-2023 років придбали у власність нерухомість у США на понад $2 млн.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили провадження за фактами незаконного збагачення міського голови Тернополя Сергія Надала
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили провадження за фактами незаконного збагачення міського голови Тернополя Сергія Надала
фото: Zn.ua

Крім того, зять мера Тернополя придбав корпоративні права на охоронну фірму з річним обігом близько $9 млн. Компанія City Watch Protective Services з 1992 року надає послуги із неозброєної та озброєної охорони для готелів, розкішних кондомініумів, багатоквартирних і житлових будинків у штаті Флорида.

Як зазначається у провадженні, подружжя не мало відповідних доходів, а вказане майно придбане за кошти міського голови Тернополя.

У вересні 2022 року інформаційний простір сколихнула новина про те, що 26-річна донька міського голови Тернополя Сергія Надала придбала у Маямі маєток за $1,87 млн.

Зазначимо, НАЗК повідомляло, що Надал преміював сам себе у максимальному розмірі. За інформацією агентства, обсяг преміальних міг сягати навіть 250% від посадового окладу. Гроші нібито йшли на оздоровлення, а також матеріальну підтримку для розв'язання соціально-побутових питань.

Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро розслідувати можливі зловживання мера Тернополя Сергія Надала після того, як бюро не внесло відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про вчинення міським головою кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 211 (видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону), 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У 2019 році НАБУ знову ж таки відмовилося відкрити кримінальне провадження щодо Сергія Надала і чиновників місцевої поліції за фактом можливого скоєння низки злочинів.

Теги: нерухомість НАБУ САП Тернопіль Сергій Надал

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до десяти років
Правоохоронці затримали главу райсуду Одещини
29 вересня, 21:45
Голові Тернопільської облради Головку повернули чужі кошти, вилучені під час обшуку – ЗМІ
Голові Тернопільської облради Головку повернули чужі кошти, вилучені під час обшуку – ЗМІ
2 жовтня, 12:43
Ярослав Дубневич проводив оборудки у львівських компаніях
Нардепу Ярославу Дубневичу оголошено підозру у розкраданні газу
11 жовтня, 10:52
Підозру отримали командир та солдат-гранатометник відділу охорони Тернопільського ТЦК
Катування у тернопільському військкоматі: ДБР повідомило про підозру двом військовим
12 жовтня, 15:52
Дев'яте управління ФСБ відповідало за вербування в Україні політиків і формування «п'ятої колони»
Російський генерал ФСБ збагатився на декілька мільйонів після провалу плану Кремля
13 жовтня, 09:32
Міністр Кубраков може втратити посаду – нардеп
Міністр Кубраков може втратити посаду – нардеп
9 жовтня, 10:59
Cпівробітники Тернопільського ТЦК, силоміць затримують чоловіка
У Тернополі люди в формі силоміць затягли чоловіка в бус, військкомат відреагував
7 жовтня, 21:35
Протягом 2013-2018 років нардеп організував «відмивання» частини грошей - 450 млн грн
НАБУ оголосило у розшук чинного народного депутата через справу про розкрадання газу
Сьогодні, 13:35
Здача в оренлу житла для росіян завжди була хорошим заробітком
Скільки заробляють росіяни-нелегали на житлі: Туреччина шокувала сумою
Вчора, 15:35

Кримінал

НАБУ та САП відкрили провадження щодо незаконного збагачення мера Тернополя
НАБУ та САП відкрили провадження щодо незаконного збагачення мера Тернополя
Ходили в SPA замість служби. На Рівненщині оголошено підозру двом військовим
Ходили в SPA замість служби. На Рівненщині оголошено підозру двом військовим
Оголошений у розшук нардеп Дубневич знайшовся
Оголошений у розшук нардеп Дубневич знайшовся
Справи Майдану: ексголова СБУ та його заступник отримали підозру
Справи Майдану: ексголова СБУ та його заступник отримали підозру
Смертельна ДТП на Львівщині: троє загиблих
Смертельна ДТП на Львівщині: троє загиблих
Поліцейські затримали на хабарі командира взводу в Дніпрі
Поліцейські затримали на хабарі командира взводу в Дніпрі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Російські пабліки повідомляють про смерть Сергія Сивохо
14K
Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?
12K
Близькі Сергія Сивохо повідомили про його смерть
11K
Україна вперше використала ракети Atacms для удару по окупантах – WSJ
9841
Біженці з України масово переїжджають в одну із скандинавських країн
4339
Ошукав матір загиблого військового майже на 7 млн грн: на Закарпатті затримано шахрая

Новини

Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно й без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 03:55
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Вчора, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту