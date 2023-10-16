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Скільки заробляють росіяни-нелегали на житлі: Туреччина шокувала сумою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки заробляють росіяни-нелегали на житлі: Туреччина шокувала сумою
Здача в оренлу житла для росіян завжди була хорошим заробітком
фото: із відкритих джерел

Росіяни активно продовжують заробляти на здачі в оренду апартаментів, але незабаром цей бізнес Туреччина планує для іноземців прикрити

Понад 50 млрд. турецьких лір ($1,8 млрд) заробляють на туристах росіяни, які мають турецьку нерухомість і нелегально здають її в оренду. При цьому вони не сплачують ніяких податків та зборів бюджет Туреччини. Таку статистику навели офіційно – у Комісії з планування та бюджету Національних зборів Туреччини.

За даними комісії, станом на вересень близько 80 тис. квартир та будинків по всій країні було здано цього року в оренду незареєстрованим туристам. Таких нарахували 426 тис. – це включаючи і місцевих, і іноземних туристів, які орендують житло подобово або на короткий період. «Орендодавці заробили на цій оренді 51,6 млрд турецьких лір і не заплатили податки», – додають на сторінках турецької преси приголомшені турки. Цифра взята з того, що в середньому орендна плата складає близько 3,5 тис. турецьких лір на день (4,5 тис. грн).

При цьому, за даними чиновників, легальних будинків для короткострокової здачі в оренду на обліку в поліції та жандармерії всього 31 тис. Туди, втім, теж заселилося майже 426 тис. туристів.

Не дивно – і легальні, і нелегальні будинки під здачу насамперед здаються на курортах. І, можливо, заробітки нелегалів більші. Принаймні у легальних будинках лідирує за вартістю курортна провінція Мугла – там середня вартість оренди 6,8 тис. лір (8,8 тис грн), і легально туди прибуло майже 78 тис. орендарів. Число таких в Анталії – понад 65 тис., обсяги «нелегалів» навряд чи менші.

Нагадаємо, іноземцям, які переїхали до Туреччини, з жовтня ускладнять життя: йдеться про тих, хто придбав турецьку нерухомість і зробив її джерелом свого доходу. Справа в тому, що у жовтні набуде чинності постанова від турецького Міністерства туризму щодо Airbnb та інших сервісів здачі квартир – після цього багато власників легально їх здавати більше не зможуть, а тих, хто це право не втратить – матимуть платити великі податки. До речі, податком обкладуть і їхніх гостей, які знімають житло. Як пишуть турецькі ЗМІ, чи не найбільше зміни у законодавстві Туреччини торкнуться росіян, які слідом за арабами є одними із лідерів придбання нерухомості у країні. 

Так, заявлено, що і орендодавець, і винаймач будуть обкладатися додатковим податком, при цьому тільки житлові будинки, на які міністерство видало «сертифікат відповідності», зможуть надавати послуги, а для отримання його вони повинні забезпечити стандарти обслуговування. Крім того, всю інформацію про оренду буде передано до поліції.

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Теги: Туреччина податки нерухомість гроші житло будинок послуги росіяни

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