Головна Країна Політика
search button user button menu button

НАБУ оголосило у розшук чинного народного депутата через справу про розкрадання газу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАБУ оголосило у розшук чинного народного депутата через справу про розкрадання газу
Протягом 2013-2018 років нардеп організував «відмивання» частини грошей - 450 млн грн
фото з відкритих джерел

За даними слідства, Дубневич протягом 2013-2017 років організував схему для крадіжки газу підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук чинного народного депутата Ярослава Дубневича у справі про розкрадання газу на суму понад 2,1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Дії нардепа кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, Дубневич протягом 2013-2017 років організував схему для крадіжки газу підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ на суму понад 2,1 млрд грн.

ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю природного газу у «Нафтогаз України» за пільговою ціною. Але закуплений дешевий газ учасники схеми використовували не для виробництва тепла для населення, а для приватного бізнесу. А саме для виробництва електроенергії, яку продавали через підприємство «Енергоринок» за ринковою ціною.

За розрахунками НАБУ, учасники схеми отримали незаконний дохід у сумі понад 3,5 млрд гривень.

Протягом 2013-2018 років нардеп організував «відмивання» частини грошей - 450 млн грн. Для цього він використав підконтрольні фірми та офшори на Кіпрі та Маршаллових Островах. Врешті кошти повернулися в Україну у вигляді іноземних інвестицій для нового бізнесу у Львівській області.

У квітні повідомлялося,  що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування справи нардепа Ярослава Дубневича, який підозрюється в розкраданні 93,28 млн гривень «Укрзалізниці». 

Нагадаємо, раніше Верховна Рада зняла з Дубневича недоторканність, а Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 млн гривень, пізніше сума була знижена до 90 млн.

Читайте також: Дубневичі: неймовірна історія успіху. За що Рада «заарештувала» бізнесмена з мандатом?
Теги: Нафтогаз України НАБУ Енергоринок населення розшук

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Навіть найбільш оптимістичні союзники навряд зможуть поминути одне велике «але» – нашу наскрізну корупцію»
Не варто чекати на припинення війни. Концепція має бути іншою
25 вересня, 07:33
Кудрицький наголосив, що важливо, щоб окрім технічної можливості в Україні були економічні стимули для імпорту електроенергії з Європи
Для імпорту електроенергії взимку потрібна лібералізація енергоринку – «Укренерго»
19 вересня, 12:05
Румунський лідер наголосив, що люди, які живуть на румунському березі Дунаю поблизу кордону, бояться атак Росії
Президент Румунії розповів, як реагує населення країни на падіння дронів РФ
22 вересня, 14:13
На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію
ЗСУ успішно відбили атаки противника в районі Роботиного – Генштаб
24 вересня, 18:57
Україну чекає велика земографічна криза
Європа вирішує демографічні проблеми за рахунок українських біженців – Le Monde
3 жовтня, 13:27
Ракетний удар по Харківщині, південь витримав атаку дронів: ситуація в регіонах
Ракетний удар по Харківщині, південь витримав атаку дронів: ситуація в регіонах
5 жовтня, 10:15
Енергетика, оборона і фронт: Зеленський провів тривале засідання Ставки
Енергетика, оборона і фронт: Зеленський провів тривале засідання Ставки
6 жовтня, 20:27
Глава Пентагону уважно стежить за розвитком подій в Ізраїлі
США пообіцяли забезпечити Ізраїль усім необхідним для самозахисту
7 жовтня, 17:12
Візит запланований на середу 18 жовтня
Байден у середу відвідає Ізраїль
Сьогодні, 04:11

Політика

Рада проголосувала за пожиттєвий статус та перевірки політично значущих осіб
Рада проголосувала за пожиттєвий статус та перевірки політично значущих осіб
Стало відомо, коли Верховна Рада розгляне питання заборони Московської церкви
Стало відомо, коли Верховна Рада розгляне питання заборони Московської церкви
Порошенко закликав українську владу засвоїти уроки Ізраїлю
Порошенко закликав українську владу засвоїти уроки Ізраїлю
Зеленський на засіданні Ставки повідомив про успіхи ЗСУ на фронті (відо)
Зеленський на засіданні Ставки повідомив про успіхи ЗСУ на фронті (відо)
У Києві виринув чиновник, який на півтора року зник у США (фото)
У Києві виринув чиновник, який на півтора року зник у США (фото)
НАБУ оголосило у розшук чинного народного депутата через справу про розкрадання газу
НАБУ оголосило у розшук чинного народного депутата через справу про розкрадання газу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Будівництво укріплень на кордоні. Росія зіткнулася з новою проблемою
15K
Російські пабліки повідомляють про смерть Сергія Сивохо
11K
Близькі Сергія Сивохо повідомили про його смерть
7570
Буданов взяв у полон 19 росіян: деталі спецоперації
6195
Перемир'я – найкращий варіант для Кремля?
5403
Ізраїль відмовив Зеленському у візиті – ЗМІ

Новини

Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно й без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 03:55
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Вчора, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту