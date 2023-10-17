НАБУ оголосило у розшук чинного народного депутата через справу про розкрадання газу
За даними слідства, Дубневич протягом 2013-2017 років організував схему для крадіжки газу підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ
Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук чинного народного депутата Ярослава Дубневича у справі про розкрадання газу на суму понад 2,1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Дії нардепа кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
За даними слідства, Дубневич протягом 2013-2017 років організував схему для крадіжки газу підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ на суму понад 2,1 млрд грн.
ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю природного газу у «Нафтогаз України» за пільговою ціною. Але закуплений дешевий газ учасники схеми використовували не для виробництва тепла для населення, а для приватного бізнесу. А саме для виробництва електроенергії, яку продавали через підприємство «Енергоринок» за ринковою ціною.
За розрахунками НАБУ, учасники схеми отримали незаконний дохід у сумі понад 3,5 млрд гривень.
Протягом 2013-2018 років нардеп організував «відмивання» частини грошей - 450 млн грн. Для цього він використав підконтрольні фірми та офшори на Кіпрі та Маршаллових Островах. Врешті кошти повернулися в Україну у вигляді іноземних інвестицій для нового бізнесу у Львівській області.
У квітні повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування справи нардепа Ярослава Дубневича, який підозрюється в розкраданні 93,28 млн гривень «Укрзалізниці».
Нагадаємо, раніше Верховна Рада зняла з Дубневича недоторканність, а Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 млн гривень, пізніше сума була знижена до 90 млн.
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