Петровський придбав багатомільйонну нерухомість, попри провали його спецслужби в повномасштабній війні проти України

Керівник Дев'ятого управління Департаменту оперативної інформації (ДОІ) ФСБ РФ генерал Володимир Петровський придбав багатомільйонну нерухомість. І це, попри провали його спецслужби в повномасштабній війні проти України, йдеться в розслідуванні The Insider.

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Відомо, що саме Дев'яте управління відповідало за вербування в Україні політиків і формування «п'ятої колони», яка мала підтримати кремлівський режим під час повномасштабного вторгнення Росії. Однак, після 24 лютого виявилося, що плани ФСБ провалилися – «жодного розколу в українській еліті не відбулося, рейтинг президента Володимира Зеленського злетів до небувалих показників, а політики, зокрема, з ОПЗЖ або втекли, або змінили свою колишню проросійську риторику».

Володимир Петровський фото: The Insider

За інформацією видання, російський генерал, попри провали свого управління, «зажив життям мільярдера». Він, зокрема, почав літати Росією на бізнес-джеті колишнього українського олігарха Сергія Курченка, який перейшов на бік країни-агресора.

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А старший син Петровського Дмитро, як з'ясували журналісти з витоків даних сервісу «ЯндексЕда», замовляє доставку на московський ЖК бізнес-класу Аеробус у квартиру вартістю близько 50 млн рублів (близько $517 тис.) Площа його квартири – 148 кв.м. На нього також записана квартира в Москві площею 75,2 кв. м.

Володимир Петровський з синами фото: The Insider

Молодший син генерала Валерій з дружиною мешкають у 93-метровій квартирі в московському ЖК Мічурінський, що записана на такого собі Володимира Гринюка. Це уродженець Селидового Донецької області з паспортом країни-агресора РФ, який у лютому 2023-го став співвласником компанії, що веде каоліновий «бізнес» на окупованих українських територіях на Донбасі. Бізнес, за інформацією розслідувачів, курує ФСБ.

Окрім того, на тещу молодшого сина Петровського оформлено 286-метровий будинок у Краснодарі. А мати генерала була формальною власницею трьох квартир у Краснодарі (дві з них загальною площею 104 кв. м було продано 2021 року). Також мати Петровського має там стару квартиру і 59 гектарів землі.

Петровський з дружиною фото: The Insider

На тещу Петровського в Краснодарі оформлено три ділянки, у селищі Тенгінка Туапсинського району – два будинки площею по 159 кв. м. У ще одній квартирі в Краснодарському краї зареєстрований брат генерала Сергій Петровський.

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Також Петровський купив квартиру в окупованій Ялті в ЖК Нікітський палац, за 15 хв пішки від пляжу, її вартість – близько 15 млн рублів ($155 тис.). Квартира оформлена на підставних осіб, які приїхали з окупованих територій України, Дениса Мозгового і Дениса Куренця.

Апартаменти Петровського фото: The Insider

Житловий комплекс «Нікітський палац» у Ялті фото: The Insider

Підмосковну дачу Петровських вартістю до 100 млн рублів ($1,03 млн) оформлено на подругу сім'ї Аллу Валетову – уродженку Таджикистану, де народився і служив генерал. Журналісти за фото і відео встановили, що на дачі відпочиває саме сім'я Петровських, а на дружину генерала оформлено довіреність на право управління майном.

Петровські також мають дачу в підмосковному селищі Федотово, записану на самого генерала, і 125-метрову квартиру в московському ЖК Азовський-2.

За інформацією розслідувачів, загальна вартість нерухомості, яку журналісти знайшли у Петровських – близько 400 млн рублів ($4,125 млн). Також генерал їздить на Range Rover, яким керує за дорученням, і володіє Toyota Land Cruiser 200. Його дружина має Volvo XC90 за 4,3 млн ($44,5 тис.), а син – Audi Q7.

Нагадаємо, сили оборони України пристосувалися до артилерійських ударів окупантів і ефективно протистоять ворогу на полі бою з допомогою різних видів озброєння. А брехня військового керівництва РФ лише поглиблює проблеми окупантів. Про це заявив російський генерал і депутат Держдуми VIII скликання від «Єдиної Росії» Андрій Гурульов.

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До слова, Федеральна служба безпеки Росії перевіряє високопосадовців росгвардії щодо їх можливої причетності до заколоту ПВК «Вагнер» 24 червня 2023 року.