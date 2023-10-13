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Російський генерал ФСБ збагатився на декілька мільйонів після провалу плану Кремля

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російський генерал ФСБ збагатився на декілька мільйонів після провалу плану Кремля
Дев'яте управління ФСБ відповідало за вербування в Україні політиків і формування «п'ятої колони»
колаж: The Insider

Петровський придбав багатомільйонну нерухомість, попри провали його спецслужби в повномасштабній війні проти України

Керівник Дев'ятого управління Департаменту оперативної інформації (ДОІ) ФСБ РФ генерал Володимир Петровський придбав багатомільйонну нерухомість. І це, попри провали його спецслужби в повномасштабній війні проти України, йдеться в розслідуванні The Insider.

Відомо, що саме Дев'яте управління відповідало за вербування в Україні політиків і формування «п'ятої колони», яка мала підтримати кремлівський режим під час повномасштабного вторгнення Росії. Однак, після 24 лютого виявилося, що плани ФСБ провалилися – «жодного розколу в українській еліті не відбулося, рейтинг президента Володимира Зеленського злетів до небувалих показників, а політики, зокрема, з ОПЗЖ або втекли, або змінили свою колишню проросійську риторику».

Володимир Петровський
Володимир Петровський
фото: The Insider

За інформацією видання, російський генерал, попри провали свого управління, «зажив життям мільярдера». Він, зокрема, почав літати Росією на бізнес-джеті колишнього українського олігарха Сергія Курченка, який перейшов на бік країни-агресора.

А старший син Петровського Дмитро, як з'ясували журналісти з витоків даних сервісу «ЯндексЕда», замовляє доставку на московський ЖК бізнес-класу Аеробус у квартиру вартістю близько 50 млн рублів (близько $517 тис.) Площа його квартири – 148 кв.м. На нього також записана квартира в Москві площею 75,2 кв. м.

Володимир Петровський з синами
Володимир Петровський з синами
фото: The Insider

Молодший син генерала Валерій з дружиною мешкають у 93-метровій квартирі в московському ЖК Мічурінський, що записана на такого собі Володимира Гринюка. Це уродженець Селидового Донецької області з паспортом країни-агресора РФ, який у лютому 2023-го став співвласником компанії, що веде каоліновий «бізнес» на окупованих українських територіях на Донбасі. Бізнес, за інформацією розслідувачів, курує ФСБ.

Окрім того, на тещу молодшого сина Петровського оформлено 286-метровий будинок у Краснодарі. А мати генерала була формальною власницею трьох квартир у Краснодарі (дві з них загальною площею 104 кв. м було продано 2021 року). Також мати Петровського має там стару квартиру і 59 гектарів землі.

Петровський з дружиною
Петровський з дружиною
фото: The Insider

На тещу Петровського в Краснодарі оформлено три ділянки, у селищі Тенгінка Туапсинського району – два будинки площею по 159 кв. м. У ще одній квартирі в Краснодарському краї зареєстрований брат генерала Сергій Петровський.

Також Петровський купив квартиру в окупованій Ялті в ЖК Нікітський палац, за 15 хв пішки від пляжу, її вартість – близько 15 млн рублів ($155 тис.). Квартира оформлена на підставних осіб, які приїхали з окупованих територій України, Дениса Мозгового і Дениса Куренця.

Апартаменти Петровського
Апартаменти Петровського
фото: The Insider
Житловий комплекс «Нікітський палац» у Ялті
Житловий комплекс «Нікітський палац» у Ялті
фото: The Insider

Підмосковну дачу Петровських вартістю до 100 млн рублів ($1,03 млн) оформлено на подругу сім'ї Аллу Валетову – уродженку Таджикистану, де народився і служив генерал. Журналісти за фото і відео встановили, що на дачі відпочиває саме сім'я Петровських, а на дружину генерала оформлено довіреність на право управління майном.

Петровські також мають дачу в підмосковному селищі Федотово, записану на самого генерала, і 125-метрову квартиру в московському ЖК Азовський-2.

За інформацією розслідувачів, загальна вартість нерухомості, яку журналісти знайшли у Петровських – близько 400 млн рублів ($4,125 млн). Також генерал їздить на Range Rover, яким керує за дорученням, і володіє Toyota Land Cruiser 200. Його дружина має Volvo XC90 за 4,3 млн ($44,5 тис.), а син – Audi Q7.

Нагадаємо, сили оборони України пристосувалися до артилерійських ударів окупантів і ефективно протистоять ворогу на полі бою з допомогою різних видів озброєння. А брехня військового керівництва РФ лише поглиблює проблеми окупантів. Про це заявив російський генерал і депутат Держдуми VIII скликання від «Єдиної Росії» Андрій Гурульов.

До слова, Федеральна служба безпеки Росії перевіряє високопосадовців росгвардії щодо їх можливої причетності до заколоту ПВК «Вагнер» 24 червня 2023 року.

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Теги: окупанти ФСБ нерухомість війна російські агенти

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