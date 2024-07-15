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Нардепа від забороненої «ОПЗЖ» судитимуть за державну зраду

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Нардепа від забороненої «ОПЗЖ» судитимуть за державну зраду
Пономарьов з 2012 року підтримував виключно проросійські політичні сили, його дії після 24.02.2022 вказують на державну зраду України і роботу в інтересах Росії
фото: Офіс Генерального прокурора

Нардепу інкримінують вчинення державної зради та колабораційну діяльність

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата VII, VIII, IX скликань від забороненої політичної партії «Опозиційна платформа - за життя». 

Як повідомляє Офіс Генерального поркурора, йому інкримінують вчинення державної зради та колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, народний обранець 25 лютого 2022 року вирушив з м. Києва до м. Бердянськ Запорізької області та перейшов на бік ворога. Перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Бердянськ, він організував здійснення підприємницької діяльності підконтрольних йому підприємств. Також він надавав допомогу ворогу в окупації міста.

Згодом народний депутат повернувся на підконтрольну українській владі територію. З Києва він продовжував координувати діяльність перереєстрованих на тимчасово окупованій території Запорізької області підконтрольних комерційних структур.

Крім того, з березня до листопаду 2022 року народний обранець організував проведення фінансово-господарських відносин із підприємствами, які виконували замовлення держави-агресора та незаконних органів влади у тимчасово окупованому Криму. 

Він поставляв для них продукцію зі своїх підприємств з м. Бердянськ. У подальшому вони використовувалися для забезпечення збройної агресії рф проти України, а також ремонту і будівництва автодоріг на замовлення так званого государственного казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Також народний депутат організував незаконну реєстрацію підконтрольного товариства у так званій «податковій службі по Запорізькій області» з метою провадження фінансово-господарської діяльності з окупантами.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало ДБР. Заходи з викриття проводилися ДЗНД СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України за сприяння керівництва Державної прикордонної служби України викрила прикордонника, який збирав для федерельної служби безпеки Росії інформацію про Сили оборони на кордоні Волинської області з Білоруссю. Також він намагався передати координати складів із озброєнням та боєприпасами Збройних сил України на території регіону.

Також повідомлялося, що завдяки доказовій базі Служби безпеки України до реального терміну ув’язнення засуджено ще одного агента воєнної розвідки РФ, який діяв на Донеччині. 

До слова, Служба безпеки України повідомила про підозру пастору-агенту ФСБ, який завербував своїх синів, щоб шпигувати за підрозділами ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр СБУ. Повідомляється, що військова контррозвідка Служби безпеки викрила агентурну групу ФСБ, яка діяла в Донецькій та Тернопільській областях.

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Теги: колабораціонізм державна зрада Офіс Генерального прокурора Бердянськ розслідування прокурор партії депутат

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