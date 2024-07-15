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Затримано командира корабля ВМС, який вимагав у підлеглих хабар за відгул

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Затримано командира корабля ВМС, який вимагав у підлеглих хабар за відгул
Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у 182 тис. грн
фото: пресслужба ДБР

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років

Правоохоронці викрили командира відділення одного із суден військово-морських сил України, який без хабаря не відпускав підлеглих на берег. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що для того, щоб піти у законний вихідний з судна, підлеглі мали сплатити йому 10 тис. гривень. За оперативними даними, так він міг заробляти на відгулах моряків не менше 150 тис. гривень в місяць.

«9 липня 2024 року правоохоронці затримали фігуранта під час одержання чергової оплати у сумі 1 тис. доларів США. Ці гроші він отримав від підлеглого за можливість протягом місяця ходити у вихідні на сушу. Військовослужбовцю повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», – резюмували в ДБР.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у 182 тис грн.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він підозрюється у тому, що був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого Бюро викрило 3 серпня на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку,

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Теги: ДБР корабель хабар

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