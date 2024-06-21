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Ексгенералу СБУ Наумову оголошено підозру в підробленні документів – ДБР

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ексгенералу СБУ Наумову оголошено підозру в підробленні документів – ДБР
Улітку 2022 року в Сербії заарештували колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова
фото: «Радіо Свобода»

У взаємодії з правоохоронцями Сербії слідчі ДБР довели факти підроблення документів та передали їх сербському суду

Працівники ДБР повідомили про підозру ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову. Зазначається, що він підробив офіційні документи для уникнення кримінальної відповідальності в Сербії. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як встановило слідство, 7 червня 2022 року Наумов намагався виїхати з Сербії до Північної Македонії через прикордонний пункт «Прешево», приховавши від митного контролю майно та гроші. У нього було виявлено: €592,9 тис., $120,1 тис., два смарагди.

«Високопосадовець пересувався на легковому автомобілі BMW X6 PMV, який формально належить його дружині», – зауважують слідчі.

У ДБР вважають, що все це майно та кошти були отримані фігурантом злочинним шляхом під час перебування на посадах директора Державного підприємства «Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження Чорнобиль» та у СБУ.

Надалі чоловік був затриманий сербськими правоохоронцями, оскільки порушив приписи ст. 86 закону Республіки Сербія «Про запобігання відмиванню коштів» та ст. 12 закону Республіки Сербія «Про митну справу».

«Аби уникнути відповідальності експравоохоронець вирішив підробити офіційні документи, щоб створити хибне уявлення у сербських правоохоронних та судових органів щодо законності походження коштів та майна. Він вступив у злочинну змову з іншими особами та організував виготовлення підроблених офіційних документів. Зокрема, договір позики (поворотної фінансової допомоги), начебто укладений між його батьком та третьою особою. А також акт надання коштів до Договору позики, начебто укладеного між його батьком та цією ж особою», – йдеться у повідомленні.

У ДБР наголошують, що після отримання від спільників пакета фальшивих документів, Наумов передав їх Спеціалізованому антикорупційному департаменту Вищого суду в сербському місті Ніш.

У взаємодії з правоохоронцями Сербії слідчі ДБР та прокуратури довели факт підроблення цих документів та передали їх сербському суду. Колишньому начальнику ГУВБ СБУ Андрію Наумову повідомили про підозру в організації підроблення офіційних документів.

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. Коли він був начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, то фігурував у розслідуванні журналістів про набуття елітного майна, незіставного з офіційними доходами держслужбовця. 

Нагадаємо, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада».

Влітку 2022 року в Сербії заарештували колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова. На початку грудня 2022 року колишній посадовець СБУ, який є фігурантом кількох кримінальних справ, вийшов із сербської в'язниці.

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Теги: гроші державна зрада майно кордон чоловік документи Сербія слідство імпорт зрада

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