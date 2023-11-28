Адвокати Лабазюка поставили у суді НАБУ у незручне становище

Адвокати Лабазюка у судовій залі озвучили номери справ щодо Кубракова і Найєма

Захисники депутата пригадали певні кримінальні провадження НАБУ, доля яких невідома

Сьогодні, 28 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу нардепу Сергію Лабазюку у вигляді тримання під вартою у столичному ізоляторі. Однак під час розгляду справи залишилось без відповіді питання про кримінальні справи щодо Кубракова і Найєма, йдеться у статті «Главкома» «Китайська шкатулка для Мустафи Найєма. За що нардеп Лабазюк сів у СІЗО (документи)».

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Зокрема, під час засідання захисники парламентаря неодноразово згадували Мустафу Найєма (голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, у кримінальні справі проходить як свідок-викривач – «Главком») та віцепрем’єр-міністра з відновлення-міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Зазначається, що Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальні провадження, де фігурують Кубраков і Найєм, причому їхні номери озвучено адвокатами Лабазюка у судовій залі. За відомостями сторони захисту, у лютому 2023 року НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо віцепрем’єра Олександра Кубракова, але йому підозри не оголошували.

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У серпні поточного року було відкрито кримінальне провадження, де згадувався Мустафа Найєм. Справу проти нардепа Сергія Лабазюка правоохоронці відкрили лише 25 серпня, а підозру оголосили 21 листопада.

Олександр Кубраков та Мустафа Найєм є свідками в справі Лабазюка, а захисники депутата зазначили, що доля фактових кримінальних проваджень щодо топпосадовців наразі невідома.

Нагадаємо, 21 листопада Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Сергію Лабазюку, якого викрито на наданні хабаря одному з міністрів. За даними правоохоронців, нардеп хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб той надав його компанії підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень.

Сьогодні, 28 листопада, Вищий антикорупційний суд взяв під варту народного депутата Сергія Лабазюка. Згідно з ухвалою суду, нардепа взято під варту у залі суду і мають доправити до столичного СІЗО. Арешт діє до 21 січня. Разом з тим суд призначив заставу у розмірі 40,2 млн грн.