Допомога армії чи пограбування громад? Скільки втратять місцеві бюджети від вилучення військового ПДФО

Депутат: «Задоволені мають бути насамперед інтереси Збройних сил»

У разі прийняття законопроєкту №10037, який вилучає з місцевих бюджетів податок на доходи фізичних осіб від зарплат військових, територіальні громади втратять приблизно 14 млрд грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Дрони чи бруківка? Як парламент розкуркулює місцеві бюджети».

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Голова підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін вважає систему нарахування ПДФО недієздатною та наголошує, що у втраті 14 млрд грн немає нічого критичного для громад, адже насамперед влада має задовольняти потреби ЗСУ. Крім того, за його словами, громади мають отримати компенсацію за втрату мешканців та робочих рук через мобілізацію.

«У разі прийняття законопроєкту №10037 в реальних коштах громади втратять приблизно 14 млрд грн, бо інші речі покриють компенсатори, вже закладені у бюджет-2024. Враховуючи те, як місцеві бюджети перевиконувалися в цьому році і те, що ми перебуваємо у стані війни, в цьому немає нічого критичного. Ми зараз намагаємось, щоб кошика, в якому бракує грошей, вистачило на всіх. Але задоволені мають бути насамперед інтереси Збройних сил, потім – деокупованих громад і потім всіх інших. Якщо ж у підсумку у нас знову виграють великі громади, а маленькі залишаться ні з чим, це буде неправильна історія», – каже Безгін.

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Як зазначив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, усі фінанси нині мають йти винятково на армію.

«Я б не став шукати компроміси в альтернативі «бруківка-дрони для армії». Відповідь для кожної здорової людини очевидна. Сьогодні все повинно йти на армію, все на перемогу, і будь-яка дискусія є штучною та безглуздою», – заявив Гетманцев.

Зазначимо, цього тижня Верховна Рада планує прийняти у другому читанні законопроєкт №10037. Ним вносяться зміни до Бюджетного кодексу, шо напряму стосуються місцевого самоврядування. Вони передбачають вилучення військового ПДФО та його централізоване спрямування на закупівлю техніки та власне виробництво зброї. Причому проєкт передбачає вилучення коштів заднім числом – йдеться про 25,8 млрд грн з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року та 93,7 млрд грн за весь наступний рік.

Військовий ПДФО, який планується стовідсотково вилучати з місцевих бюджетів, Кабмін цим законопроєктом пропонує розподіляти наступним чином. З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року спрямовувати його в пропорції 50% на 50% Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на забезпечення армії дронами і Міноборони на закупівлю артилерійських систем – по 13 млрд грн. А з наступного року 45% віддавати Держспецзв’язку на дрони, 45% – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (по понад 43 млрд грн) і 10% – розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд). Пункт щодо залишення частини податку на місцях для матеріально-технічного забезпечення військових частин був внесений та врахований вже в процесі розгляду законопроєкту.

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У Міністерстві фінансів заспокоюють: місцеві бюджети не залишаться недофінансованими і буде створений ряд компенсаторів для вирівнювання бюджетних диспропорцій. Так, ресурс місцевих бюджетів на 2024 рік формуватиметься за рахунок надходження ПДФО (орієнтовно 237 млрд грн), базової дотації (21,1 млрд грн) та додаткової дотації (33,4 млрд грн). Мінфін звертає увагу, що загальна сума складає понад 290 млрд грн і цей ресурс на 75 млрд грн більше, ніж в довоєнному 2021 році, коли військовий ПДФО в структурі місцевих бюджетів був не таким значним.

«Невійськовий» ПДФО лишається в громадах в обсязі 64%, також вони будуть дотягуватися до рівня доходів 2021 року дотаціями, при цьому для всіх громад скасовується реверс (вилучення з місцевих бюджетів певних коштів з подальшим їхнім перерозподілом серед менш спроможних громад).

Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала законопроєкт про вилучення з місцевих бюджетів податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) від зарплат військових та правоохоронців. Нардепка Ірина Геращенко зазначила, що у період дії воєнного стану всі доходи від ПДФО з зарплат військових планували спрямувати до спецфонду держбюджету, де влада безконтрольно їх витрачатиме.

Раніше повідомлялося, що Рада планувала змінити редакцію законопроєкту № 10037 про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовослужбовцями, поліцією й особами рядового і начальницького складу.