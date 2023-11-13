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Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
За інформацією слідства, Дубінський здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ
фото: Facebook/Офіс генпрокурора

За інформацією слідства Дубінський разом з соратниками організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені

Працівники ДБР спільно з СБУ викрили злочинну організацію, до складу якої входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Йдеться про нардепа Олександра Дубінського.

За матеріалами слідства встановлено, що за вказівкою російських спецслужб зловмисники організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

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За інформацією слідства, Дубінський здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ
фото: Facebook/Офіс генпрокурора

Підозру у державній зраді та участі в злочинній організації отримав чинний народний депутат, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. Його парламентському колезі – нині позбавленого мандату екснардепа Андрію Деркачу – також повідомлено про підозру в участі в злочинній організації.

«Зокрема вони організовували різноманітні медіазаходи, де поширювали фейки про українську владу та її західних партнерів. Слідство встановило, що це була чітко спланована спецоперація російських спецслужб яка мала на меті дискредитувати українсько-американські відносини та загальмувати інтеграційні процеси входження України до ЄС та НАТО», – йдеться в повідомленні.

Слідство зазначає, у подібних заходах брав участь й колишній прокурор Костянтин Кулик. Він публічно «обґрунтовував» їх фейки з точки зору права.

За інформацією слідства встановлено, що зловмисники діяли за чіткими вказівками російських спецслужб. Депутати увійшли до злочинної організації, створеної першим заступником головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ) Володимиром Алєксєєвим та його помічником Олексієм Савіним.

«Організація мала чітку ієрархічну структуру та мала детальний розподіл обов’язків. Фінансували проєкт російські спецслужби, гроші передавались в Україну через помічника колишнього нардепа. За попередніми оцінками російські спецслужби витратили на цю організацію щонайменше $10 млн. Але й самі нардепи неодноразово їздили до Росії на зустрічі зі своїми кураторами», – зазначають правоохоронці.

Колишній депутат у 2022 році вже отримав підозру від НАБУ у державній зраді. Сьогодні йому та його помічнику повідомлено ще й про підозру в участі в злочинній організації.

Слідство має у розпорядженні документи, які підтверджують перебування в Росії у жовтні 2019 року перед пресконференцією й чинного народного депутата. Він за задумом російських кураторів, як професійний «медіакілер», мав розставляти необхідні акценти насамперед для західної аудиторії.

У розпорядженні правоохоронців є аудіозаписи розмов співробітника Головного управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації та завербованого російськими спецслужбами агента. Вони обговорюють деталі операції та згадують про учасника цієї схеми під оперативним псевдо «Буратіно». Як вважає слідство, під ним приховується саме чинний народний депутат.

Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза виявила у промовах депутата на пресконференції висловлювання, спрямовані на підрив обороноздатності, шкоду державній та економічній безпеці України.

Крім того, ці депутати реєстрували у парламенті проєкти постанов щодо утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування «фактів», які вони викривали на своїх пресконференціях.

Наразі слідчі ДБР повідомили про підозру у державній зраді в складі злочинної організації чинному народному депутату та колишньому прокурору (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України). Як вже зазначалося раніше, ексдепутату повідомлено про підозру у державній зраді працівниками НАБУ за аналогічними звинуваченнями. Сьогодні йому та його помічнику додатково повідомлено про підозру про участь у злочинній організації. Першому заступнику головного управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації та його помічнику повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та у спонуканні до державної зради.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.

За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.

Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «МедіоОборонга». Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.

До слова, Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис телефонної розмови нардепа Олександра Дубінського, де він розповідає, як краще оформити документи для незаконного виїзду за кордон.

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Теги: ДБР Олександр Дубінський державна зрада депутат

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