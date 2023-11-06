Продовження воєнного стану та мобілізації: Профільний комітет Ради ухвалив рішення
Для того, щоб законопроєкти набули чинності, їх ще має ухвалити Верховна Рада та затвердити президент
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради підтримав ініціативу продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Як зазначив парламентар, за винесення на розгляд парламенту відповідних указів президента одноголосно проголосували усі члени комітету.
«Комітет з питань оборони підтримав закони (№10211 та 10212) про укази продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації», – зазначив він.
Железняк нагадав, що йдеться про їхнє продовження з 16 листопада на 90 днів, тобто до 14 лютого 2024 року. За його словами, за ухвалення відповідних законопроектів народні обранці мають проголосувати на засіданні, що відбудеться 8 листопада. Обидва голосування мають набрати понад 226 голосів парламентарів.
Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Йдеться про їхнє продовження на 90 днів з 16 листопада. Це буде вже девʼяте голосування парламенту за воєнний стан та мобілізацію з початку війни.
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