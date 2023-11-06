Продовження воєнного стану та мобілізації: Профільний комітет Ради ухвалив рішення

Для того, щоб законопроєкти набули чинності, їх ще має ухвалити Верховна Рада та затвердити президент

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради підтримав ініціативу продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначив парламентар, за винесення на розгляд парламенту відповідних указів президента одноголосно проголосували усі члени комітету.

«Комітет з питань оборони підтримав закони (№10211 та 10212) про укази продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації», – зазначив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Железняк нагадав, що йдеться про їхнє продовження з 16 листопада на 90 днів, тобто до 14 лютого 2024 року. За його словами, за ухвалення відповідних законопроектів народні обранці мають проголосувати на засіданні, що відбудеться 8 листопада. Обидва голосування мають набрати понад 226 голосів парламентарів.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Йдеться про їхнє продовження на 90 днів з 16 листопада. Це буде вже девʼяте голосування парламенту за воєнний стан та мобілізацію з початку війни.