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Продовження воєнного стану та мобілізації: Профільний комітет Ради ухвалив рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Продовження воєнного стану та мобілізації: Профільний комітет Ради ухвалив рішення
Наразі воєнний стан та мобілізація тривають до 16 листопада
фото з відкритих джерел

Для того, щоб законопроєкти набули чинності, їх ще має ухвалити Верховна Рада та затвердити президент

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради підтримав ініціативу продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Як зазначив парламентар, за винесення на розгляд парламенту відповідних указів президента одноголосно проголосували усі члени комітету.

«Комітет з питань оборони підтримав закони (№10211 та 10212) про укази продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації», – зазначив він.

Железняк нагадав, що йдеться про їхнє продовження з 16 листопада на 90 днів, тобто до 14 лютого 2024 року. За його словами, за ухвалення відповідних законопроектів народні обранці мають проголосувати на засіданні, що відбудеться 8 листопада. Обидва голосування мають набрати понад 226 голосів парламентарів.

Нагадаємо,  сьогодні президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Йдеться про їхнє продовження на 90 днів з 16 листопада. Це буде вже девʼяте голосування парламенту за воєнний стан та мобілізацію з початку війни.

Теги: депутат воєнний стан Ярослав Железняк мобілізація

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