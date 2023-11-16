Нацполіція підтвердила відкриття кримінального провадження щодо Арестовича

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення

Поліція відкрила кримінальне провадження стосовно колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича. Справу розпочато після звернення групи нардепів до правоохоронних органів. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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Імені та прізвища фігуранта правоохоронці не називають, але судячи з фактів, йдеться саме про Олексія Арестовича.

У поліції уточнили, що до них звернулась група нардепів, які заявили про можливе вчинення кримінального правопорушення громадянином України. Звернення полягає у свідомо неправдивому повідомленні про злочин, а саме поданні заяви до Державного бюро розслідувань про вчинення злочину народною депутаткою.

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Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, Олексій Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальне провадження щодо Наталії Піпи через інцидент із виконанням російської музики в центрі Львова. Справу розглядатимуть за статтею про порушення рівноправності громадян за мовною ознакою. За цим фактом проти Арестовича написали заяви до поліції 29 депутатів.

Арестович неодноразово втрапляв у скандали, пов’язані з його проросійськими, гомофобними та сексистськими висловами. Він оголосив, що буде брати участь у майбутніх президентських виборах та виступатиме за нібито «збереження права українців спілкуватися російською».

Раніше народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів, щоб ті відкрили кримінальне провадження щодо колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича за розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості.