Розікрав 6 млн грн на вуличному освітленні: депутат Одеської облради отримав підозру

У 2020 році депутат уклав низку договорів на виконання робіт з облаштування вуличного освітлення

3 листопада чинному депутату Одеської обласної ради повідомили про підозру в розкраданні шести мільйонів гривень. Про це повідомляє НАБУ.

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За даними слідства, у 2020 році депутат Одеської обласної ради уклав із тодішнім селищним головою однієї з територіальних громад низку договорів на виконання робіт з облаштування вуличного освітлення в обхід тендерних процедур.

Учасники змови штучно розділили предмет закупівлі на частини (окремі вулиці населеного пункту), кожна з яких за вартістю робіт не перевищувала 1,5 млн грн. Це дозволило замовнику укласти договори з підконтрольним депутату товариством без застосування електронної системи закупівель. До того ж, підрядник зміг включити до договірної ціни світильники вуличного освітлення за цінами, умисно завищеними у понад 6 разів.

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Депутат Одеської обласної ради організовував підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких було включено неправдиві відомості щодо понесених витрат. Як наслідок, на рахунок його підприємства було безпідставно перераховано 6 млн грн.

Нагадаємо, Служба безпеки України та ДБР зібрали доказову базу на чинного народного депутата, який підозрюється в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Раніше заступнику голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка повідомили про підозру через незаконну забудову одного зі столичних парків.