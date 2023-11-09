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У Києві на Дніпровському узвозі обмежено рух автотранспорту

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві на Дніпровському узвозі обмежено рух автотранспорту
На з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе дорожники проводитимуть ремонт борту та проїжджої частини естакади
фото з відкритих джерел

На Дніпровському узвозі майже місяць буде обмежений рух транспорту

Із 8 листопада до 10 грудня на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе буде частково обмежений рух транспорту. Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

«Із 8 листопада до 10 грудня буде частково обмежено рух транспорту на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе. Дорожники виконуватимуть ремонтні роботи борту та проїжджої частини естакади», – йдеться в повідомленні.

У Києві на Дніпровському узвозі обмежено рух автотранспорту фото 1
фото: «Київавтодор»

Нагадаємо, з 5 жовтня до 15 листопада на шляхопроводі поблизу ст. м. «Лівобережна» обмежено рух транспорту. 

30 вересня у Києві розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

Як повідомлялося раніше, у Києві з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті буде стягуватись не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві поїздки разом. 

Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки. Оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня.

Теги: транспорт дороги КМДА Київавтодор Київ

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