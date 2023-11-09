У Києві на Дніпровському узвозі обмежено рух автотранспорту

На з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе дорожники проводитимуть ремонт борту та проїжджої частини естакади

На Дніпровському узвозі майже місяць буде обмежений рух транспорту

Із 8 листопада до 10 грудня на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе буде частково обмежений рух транспорту. Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

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«Із 8 листопада до 10 грудня буде частково обмежено рух транспорту на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе. Дорожники виконуватимуть ремонтні роботи борту та проїжджої частини естакади», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 5 жовтня до 15 листопада на шляхопроводі поблизу ст. м. «Лівобережна» обмежено рух транспорту.

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30 вересня у Києві розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

Як повідомлялося раніше, у Києві з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті буде стягуватись не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві поїздки разом.

Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки. Оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня.