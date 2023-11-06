Суд обрав запобіжний захід нардепу Горвату у справі про заволодіння землею на 123 млн грн

Слідчий суддя призначив Горвату 26,84 млн грн застави

Сьогодні, 6 листопада, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід народному депутату групи «Довіра» Роберту Горвату, якого підозрюють у заволодінні землею на Закарпатті, через що державі завдано понад 123 млн грн збитків. Про це стало відомо із засідання суду.

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Слідчий суддя ВАКС Олег Федоров визначив Горвату 26,84 млн гривень застави з покладанням низки обов'язків.

На політика, зокрема, поклали обов'язок носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, прибувати на першу вимогу та повідомляти про зміну місця проживання.

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Нагадаємо, слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки заявили, що зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника міністра оборони України. Він підозрюється у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що нардеп Горват не підтримав законопроєкт про довічну перевірку статків чиновників.