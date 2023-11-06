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Суд обрав запобіжний захід нардепу Горвату у справі про заволодіння землею на 123 млн грн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід нардепу Горвату у справі про заволодіння землею на 123 млн грн
На політика покладено обов'язок носити електронний браслет
фото з відкритих джерел

Слідчий суддя призначив Горвату 26,84 млн грн застави 

Сьогодні, 6 листопада, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід народному депутату групи «Довіра» Роберту Горвату, якого підозрюють у заволодінні землею на Закарпатті, через що державі завдано понад 123 млн грн збитків. Про це стало відомо із засідання суду.

Слідчий суддя ВАКС Олег Федоров визначив Горвату 26,84 млн гривень застави з покладанням низки обов'язків.

На політика, зокрема, поклали обов'язок носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, прибувати на першу вимогу та повідомляти про зміну місця проживання.

Нагадаємо, слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки заявили, що зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника міністра оборони України. Він підозрюється у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн. 

Раніше повідомлялося, що нардеп Горват не підтримав законопроєкт про довічну перевірку статків чиновників.

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Теги: політика суддя Антикорупційний суд депутат

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