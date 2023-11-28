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ВАКС арештував нардепа Лабазюка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ВАКС арештував нардепа Лабазюка
Арешт діє до 21 січня
Фото: Суспільне

Суд призначив заставу у розмірі 40,2 млн грн

Сьогодні, 28 листопада, Вищий антикорупційний суд взяв під варту народного депутата Сергія Лабазюка. Про це стало відомо із онлайн-трансляції судового засідання. 

Згідно з ухвалою суду, нардепа взято під варту у залі суду і мають доправити до столичного СІЗО. Арешт діє до 21 січня.
 Разом з тим суд призначив заставу у розмірі 40,2 млн грн.

Нагадаємо, 24 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу директору компанії нардепа Лабазюка Денису Назімову. Йому призначили тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень. 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює нардепа Сергія Лабазюка у висловленні пропозиції надати хабаря топпосадовцям Олександру Кубракову і Мустафі Найєму. Йому оголосили підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

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Теги: будівництво арешт прокурор Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд велике будівництво

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