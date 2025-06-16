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940 обшуків щодо незаконного обігу зброї: що поліція вилучила в українців (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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940 обшуків щодо незаконного обігу зброї: що поліція вилучила в українців (фото)
Серед вилученого: гранатомети, гранати, різні боєприпаси
фото: Нацполіція

Фігуранти незаконно зберігали сотні одиниць зброї та десятки кілограмів вибухівки

Нацполіція у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами завершили масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

У цій операції було проведено понад 940 обшуків.

Правоохоронці вилучили:

  • 263 одиниці вогнепальної зброї;
  • 74 кг вибухівки;
  • 61 674 набої.

Серед вилученого: гранатомети, гранати, різні боєприпаси.

Фігурантів затримано, їм оголошено підозру за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).

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940 обшуків щодо незаконного обігу зброї: що поліція вилучила в українців (фото) фото 3
940 обшуків щодо незаконного обігу зброї: що поліція вилучила в українців (фото) фото 4

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння

20 серпня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, що вдосконалює порядок отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Відтак українці зобов’язані декларувати наявну в них зброю та боєприпаси. Особливий акцент у документі зроблено на озброєнні, яке було видане цивільним під час воєнного стану. Після його  завершення або скасування ця зброя має бути повернута до Національної поліції протягом 90 днів.

До слова, раніше Волинській області поліція викрила групу осіб, яка організувала нелегальний продаж зброї на території держави. У них правоохоронці вилучили понад 3,6 тис. набоїв різних калібрів, гранати, пістолети, вибухові пакети, магазини до пістолетів, корпуси ручних гранат, запали до гранат, протипіхотну міну, пристрої та засоби для переробки зброї.

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Теги: зброя поліція обшук українці боєприпаси озброєння

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