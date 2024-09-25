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На Волині поліція викрила групу осіб, які нелегально торгували зброєю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Волині поліція викрила групу осіб, які нелегально торгували зброєю
Правоохоронці вилучили понад 3,6 тис. набоїв різних калібрів, гранати, пістолети, вибухові пакети тощо
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Організував незаконний продаж зброї 49-річний уродженець Маріуполя, який проживає на Київщині

У Волинській області поліція викрила групу осіб, яка організувала нелегальний продаж зброї на території держави. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, організував незаконний промисел 49-річний уродженець Маріуполя, який проживає на Київщині. До нелегального продажу зброї чоловік залучив 39-річну співмешканку і 51-річного товариша. Саме вони підшукували «клієнтів» та надалі здійснювали транспортування зброї до покупців.

Організував незаконний продаж зброї 49-річний уродженець Маріуполя, який проживає на Київщині
Організував незаконний продаж зброї 49-річний уродженець Маріуполя, який проживає на Київщині
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Так, правоохоронці вилучили понад 3,6 тис. набоїв різних калібрів, гранати, пістолети, вибухові пакети, магазини до пістолетів, корпуси ручних гранат, запали до гранат, протипіхотну міну, пристрої та засоби для переробки зброї.

Окрім того, поліцейські встановили постачальника зброї та бойових припасів. Ним виявився 57-річний уродженець Донеччини, який мешкає у столиці. Поліцейські також виявили місце зберігання «товару» в одному з гаражних приміщень у Києві.

Правоохоронці вилучили понад 3,6 тис. набоїв різних калібрів, гранати, пістолети, вибухові пакети, магазини до пістолетів
Правоохоронці вилучили понад 3,6 тис. набоїв різних калібрів, гранати, пістолети, вибухові пакети, магазини до пістолетів
фото: npu.gov.ua/Нацполіція
Поліцейські виявили місце зберігання зброї в одному з гаражних приміщень у Києві
Поліцейські виявили місце зберігання зброї в одному з гаражних приміщень у Києві
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Трьох фігурантів затримано. За процесуального керівництва прокуратури, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, вчинене у складі організованої групи осіб). Четвертій фігурантці вже оголошена підозра за цими статтями. Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, Ківерцівський районний суд виніс вирок переселенцю з Херсона, який через інтернет почав торгувати зброєю. Він продавав бойові автомати Калашникова: зброю надсилав «Новою поштою» до Ківерців.

До слова, четверо людей загинули та ще 17 отримали поранення внаслідок стрілянини в Бірмінгемі, штат Алабама.

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Теги: поліція зброя торгівля Волинська область

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